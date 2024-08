Questo semaforo diventa verde solo una volta all’anno, perché e dove si trova

Un semaforo che diventa verde una sola volta all’anno che utilità può avere? Eppure esiste, e noi ti diciamo dove e qual è la sua particolarità.

Quanto sono importanti i semafori? Sin da quando sono stati inventati, con le loro luci hanno impedito incidenti e veicolato il traffico nel modo giusto.

Pensa che il primo semaforo risale al lontano 1868 ed è nato a Londra per regolare il traffico di treni e automobili. La particolarità di questo dispositivo è che nel corso degli anni è stato rivisitato da diversi inventori, che lo hanno modificato e migliorato fino a portarlo a quello che conosciamo oggi.

Con le sue luci rossa, gialla e verde, che tutti conosciamo, ci consente di spostarci in auto in tutta tranquillità e in maniera fluida e scorrevole.

Eppure c’è un semaforo che accende il verde solo una volta all’anno. Incredibile? Ma è proprio così. Scopri dove si trova e perché è così diverso dagli altri.

Semaforo: verde una volta all’anno

Questo stranissimo semaforo si trova su un’isola, l’isola di Himakajima nella prefettura di Aichi in Giappone, che conta circa 2000 abitanti stabili. Non molti, quindi. Ed è proprio questo il motivo del perché la luce verde viene accesa una sola volta all’anno. Qui le persone si spostano esclusivamente a piedi o al massimo in bicicletta. Non serve quindi questo dispositivo per regolare un traffico che non esiste. Le pochissime auto esistenti sono regolate dagli stop obbligatori e dagli attraversamenti pedonali.

Solo relativamente di recente il semaforo ha fatto la sua apparizione sull’isola. Il governo ha deciso di installarlo nel 1994 e per quasi tutto l’anno lampeggia giallo da un lato e rosso dall’altro, fungendo da stop. Un unico giorno accende il verde.

La particolarità di questo dispositivo

Il motivo per il quale questo semaforo si accende verde solo una volta all’anno è presto detto: come spiegato non vi è necessità sull’isola, ma il governo ha pensato ai più piccoli e i più giovani. In questo modo insomma si cerca di insegnare loro un minimo di educazione stradale. Si preparano per quando, in un altro Paese o comunque al di fuori del loro luogo natio.

Non avendone mai visto uno, sarebbe per loro impossibile muoversi in tutta tranquillità nelle città il cui traffico è regolamentato dall’apparecchio. Per questo motivo ogni anno a maggio si sceglie un giorno in cui tenere lezioni di traffico ai bambini, mostrandogli i colori del semaforo e il loro significato. E finalmente vedono il verde.