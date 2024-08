Ladri d’auto, con questo nuova truffa ingannano i pensionati | Arriva il falso meccanico

Una nuova truffa messa in atto dai ladri di automobili, trae in inganno i pensionati con dei falsi avvisi meccanici.

Ancora una volta siamo qui a parlare dei ladri di automobili. Purtroppo ancora oggi possiamo dire che sono tanti i casi che si verificano sul nostro territorio italiano. Tanti sono i trucchi che vengono messi in atto dai ladri di automobile, per portare via agli automobilisti la loro cara vettura.

La cosa peggiore è che purtroppo negli ultimi mesi le vittime sono sempre di più i pensionati, persone anziane, chi proprio non riesce a difendersi da quello che sta avvenendo in questo momento. Proprio per questo motivo lanciare l’allarme ci sembra qualcosa di veramente importante.

Sappiamo bene che purtroppo i truffatori mettono in atto qualsiasi tipo di escamotage per riuscire a portare via la vettura agli ignari cittadini. Come se non ci fosse mai fino al peggio, tra l’altro è anche estremamente difficile tornarne in possesso.

Sembra che negli ultimi mesi si sia messa a punto un trucco che è in grado di trarre gli ingnari pensionati, sottraendo loro non solo i veicoli, ma in alcuni casi anche gli oggetti preziosi che sono presenti al suo interno. Proprio per questo motivo si richiede di fare particolare attenzione in alcuni specifici casi.

Se si crede di essere in difficoltà meglio non perdere la calma

Il primo tra i consigli che è possibile dare ai cari automobilisti, è quello di non perdere mai la lucidità. Spesso i ladri basano la loro truffa su presunti danni all’automobile. Ricordiamo che alcuni addirittura tagliano i pneumatici, per distrarre il povero automobilista ignaro del trucchetto.

Proprio per questo motivo si rivela essenziale riuscire a mantenere la calma e nel caso in cui si crede di avere un problema la propria auto automobile, recarsi alla propria officina di fiducia.

La truffa del falso meccanico

Sarebbe il modo messa a puntino dai ladri di automobile, per sottrarre l’auto agli automobilisti. In buona sostanza si avvicinano loro, soprattutto se anziani, fingendosi dei meccanici. Quindi alla vittima viene detto che l’automobile avrebbe un serio danno. Dopo un veloce controllo confermerebbero di aver risolto il problema che in realtà non c’è mai stato, quindi si farebbero pagare un ingente somma di denaro.

Insomma un trucchetto ben collaudato che è spesso stato denunciato in Spagna, ma l’allerta è massima anche in Italia.