Come il tuo cane può provocare un incendio in casa quando non lo stai vigilando | Immagine shock

Il video è veramente shock, il tuo cane può far scoppiare un incendio quando tu non sei a casa, ecco quello che potrebbe succedere.

Il cane è il miglior amico dell’uomo, questo è quello che sappiamo veramente tutti. Un animale fedele, in grado di offrire compagnia alle persone, spesso viene utilizzato anche per scopi umanitari, come salvare le persone o prendere parte a sedute di terapia.

Un animale che è presente nelle case di moltissime famiglie e che spesso, mentre tutti sono a lavoro o a scuola rimane a casa da solo. Dicono che sia questione di abitudine, che qualsiasi cane sia in grado di restare a casa da solo senza compiere particolari danni.

Ma tutti i padroni di un animale domestico ci possono confermare che di tanto in tanto qualche piccolo dispetto lo hanno trovato, soprattutto se il cane è cucciolo o di indole particolarmente vivace.

Di sicuro però, nessuno si aspetterebbe che il proprio cane possa essere causa di un incendio. Questo è il video che ha lasciato il web senza parole e che in pochi minuti è diventato veramente virale ed è stato visualizzato da milioni di persone che non credevano potesse essere possibile qualcosa del genere.

Come prevenire gli incendi quando il tuo cane è a casa da solo

L’incendio di cui qui parliamo è stato scatenato da un cane che ha perso un cellulare. Quindi è importante conoscere tutte le accortezze da mettere in atto per riuscire ad evitare episodi di questa genere. Si consiglia, ad esempio, di non lasciare i dispositivi in carica quando il cane è da solo in casa.

Ricaricare lo smartphone in luoghi ventilati, monitorare il carico di corrente, rimuovere dalle vicinanze gli oggetti metallici, inoltre, seguire sempre le indicazioni del produttore, oltre a conservare il dispositivo in luoghi veramente sicuri.

Il cane provoca un incendio in casa

Il cane era rimasto in casa da solo e le immagini che sono state catturate dalle telecamere di sorveglianza sono veramente eloquenti. Il filmato è stato pubblicato sulle pagine social, l’accaduto ha avuto luogo a Tulsa. Le immagini mostrano chiaramente come un cane morde la batteria che è stata posizionata su alcuni cuscini sul pavimento.

Dopo una serie di morsi la batteria emette delle scintille, incendiando i cuscini. Per fortuna l’epilogo è stato positivo, con gli animali che sono scappati e i padroni che si sono accorti dell’accaduto.