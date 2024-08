SPID, cambia tutto: il sistema di identificazione smetterà di funzionare | C’è già una data per lo stop

Da adesso in poi per lo SPID cambia tutto, il sistema smettere di funzionare in maniera definitiva, ecco cosa sapere.

Abbiamo imparato che alcune delle pratiche cambiano velocemente, nell’arco di pochissime settimane, il modo in cui si procedeva prima non è più valido. Proprio per questo motivo stare al passo con i tempi diventa quasi impossibile, sempre più difficile.

Fino ad oggi per avere accesso al sito dell’INPS, ovvero su tutti i siti istituzionali, era sufficiente procedere con lo SPID, identità digitale con cui abbiamo fatto amicizia a partire dall’anno 2019. Per poter procedere autonomamente occorreva avere il fantomatico SPID. Ma adesso questo metodo sparirà in maniera definitiva.

Quindi l’identità digitale che è stata utilizzata fino a questo momento anche per poter provvedere in autonomia all’invio di domande e richieste, adesso non andrà via via scomparendo. Qualcuno tirerà finalmente un sospiro di sollievo considerando che si avranno meno password da ricordare.

Ma in che modo questo sistema verrà sostituito? Il futuro dello SPID è ormai in bilico a favore di quello che è un servizio completamente differente e che garantirà maggiore sicurezza interministeriale di privacy a tutti i cittadini italiani.

Lo SPID viene definitivamente sostituito

Ormai la decisione è stata presa e per i cittadini italiani è arrivato il momento di socializzare con un’altra forma di identificazione digitale. Infatti lo SPID andrà via via lasciando lo spazio alla CIE, ovvero a quella che è la Carta d’Identità Elettronica che viene gestita in maniera diretta dallo stato.

Numerose, nelle ultime settimane, le iscrizioni per quello che riguarda l’app CieID, indispensabile per l’identificazione tramite la Carta d’Identità Elettronica, ma questo non sarà l’unico modo che andrà a sostituire il tanto utilizzato SPID che andrà in vacanza per sempre.

IT-Wallet è il nuovo modo di identificarsi

Secondo le indiscrezioni lo SPID non sarà sostituito solo ed esclusivamente con il CIE. Infatti a breve nel nostro sistema italiano dovrebbe entrare anche l’IT-Wallet, portafoglio digitale in cui ci provvederà a conservare quelli che sono i propri documenti in forma elettronica. In questa nuova funzionalità non ci sarà spazio per lo SPID.

In ogni caso, per il momento le convenzioni con gli identity provider sono state rinnovate per tutto il 2025. Anche se in ogni caso l’identità digitale ha i giorni contati.