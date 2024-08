Enormi onde alte 25 metri: in questa spiaggia si è registrato il Guiness dei primati mondiale | Morte assicurata

Onde alte 25 metri, questo il segreto di una spiaggia che è veramente da Guinness dei primati. Uno spettacolo senza eguali in tutto il mondo.

Madre natura ci regala degli spettacoli che sono veramente inaspettati. Nessuno potrebbe mai immaginare tutto quello che è possibile vedere in diverse zone del mondo, dove la natura si mostra in tutta la sua supremazia e forza. Sembra quasi assurdo quello che può mettere in scena, qualcosa che sembra essere veramente irreale.

Una spiaggia ci mostra uno spettacolo che ci dimostra come le forze marine siano impossibili da governare. Nessuno può riuscire a prevedere eventi di proporzioni veramente colossali.

Onde che possono superare i 25 metri, che ci fanno rendere conto di quanto siamo effettivamente piccoli di fronte a quello che avviene in alcune zone del mondo. Siamo forse abituati a credere che la natura sia clemente e prevedibile, invece non lo è affatto, ancora meno quando si parla di forze marine che sembrano essere quasi sovrannaturali.

A volte occorre avere la pazienza e la possibilità di fermarsi ad ammirare il paesaggio per scoprire che potrebbe essere meno scontato di quello che si possa credere. In un piccolo lembo di costa ecco che solo i più coraggiosi restano a guardare.

Una vera sfida alla natura, ecco dove si trova

Curiosando sul web non sono pochi i video che ci raccontano di una natura veramente unica nel suo genere, impossibile da temere sotto stretto controllo. Anche il più esperto dei serfisti non può far altro che arrendersi a una visione che sembra essere surreale.

Era il giugno 2020 quando per la prima volta si è diffuso il video di un surfista che decide di affrontare un’onda gigante si infrange su quello che è il paradiso dei surfisti, ovvero gli scogli di Nazarè.

Incredible big wave surfing at Nazaré, Portugal. pic.twitter.com/TfpwgA9Bl6 — Wonder of Science (@wonderofscience) June 2, 2020

Dove ci troviamo

Uno spettacolo veramente inaspettato. Il luogo in cui questo avviene è Praia do Norte, luogo entrato nel Guinness dei primati per l’inda più alta di sempre che è stata cavalcata da un surfista. Uno spettacolo della natura a cui si può assistere solo in questo luogo. Le enormi onde si devono alla presenza di un profondo Canyon quello di Nazarè in Portogallo.

Proprio il Canyon è in grado di caricare le onde ed ergere degli immensi muri di acqua. Attualmente a detenere il Guinness di chi è riuscito a cavalcare questa onda è il surfista Sebastian Steudner con l’altezza massima raggiunta di 26.2 metri.