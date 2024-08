Celiaci, beneficeranno finalmente della 104: riconosciuto anche bonus del Servizio Sanitario Nazionale fino a 300€

Da adesso anche coloro che sono celiaci potranno godere di legge 104. Il bonus del Servizio Sanitario Nazionale sale a 300 euro.

La celiachia, ovvero l’inpossibilità di consumare grano e derivati, per via di una severa allergia, colpisce una grande fetta della popolazione. Proprio per questo motivo accendere l’attenzione su di essa si rivela indispensabile affichè chi ne è affetto, possa beneficiare di una serie di vantaggi.

Sono molti gli studi che si sono posti il quesito su quale sia il motivo per cui le allergie hanno subito un’importante diffusione negli ultimi anni. In alcuni casi possono avere conseguenze anche piuttosto gravi su quella che è la qualità della vita di colui che ne è affetto.

Ad oggi, la verità è che la celiaca, è una condizione che suscita non poca confusione, considerando che sono in pochi a comprendere l’impatto sulla vita quotidiana del soggetto che ne è affetto. Un problema che non riguarda solo chi è esterno alla malattia, ma anche chi invece, ne è affetto e deve farvi i conti tutti i giorni.

Questo è il motivo per cui occorre, forse, fare chiarezza in merito e comprendere alcuni aspetti veramente determinanti. Una malattia cronica all’intestino tenue che deve essere in qualche modo tutelata dallo stato.

Una patologia etichettata come forma di disabilità

Forse sono in pochi a saperlo ma la celiaca viene considerata come una forma di disabilità sia dal punto di vista medico che quello le legale. In caso di risposta affermativa, i soggetti che ne sono affetti possono beneficiare di tutte le forme di assistenza che sono concesse dalla legge 104.

Ovviamente occorre che la malattia raggiunga un livello di gravità che effettivamente possa dare modo di accedere al riconoscimento della disabilità. Considerando gli elevati livelli di gravità che la celiaca può raggiungere era impossibile che non venisse incluso nella lista delle patologie invalidanti.

Quando la celiaca apre all’invalidità

Per poter avere accesso all’invalidità occorre che un medico specialista diagnostichi una forma grave e invalidante di celiachia. In questo specifico caso è possibile accedere ai benefici della legge 104. Alla base di questo vi è la presenza di una disabilità evidente che va ad influire sull’apprendimento, le relazioni e l’integrazione lavorativa.

Con la celiachia si può raggiungere fino al 46% di invalidità. Ma per poter richiedere l’invalidità è indispensabile aver almeno compito i 15 anni, inoltre si ha accesso al Bonus del sistema nazionale di 300 euro per l’acquisto di prodotti specifici.