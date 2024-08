Non portare mai questi alimenti in spiaggia: altissimo rischio intossicazione

Se hai deciso di mangiare in spiaggia, non portare mai questi alimenti se non vuoi rischiare un’intossicazione. Qualcosa che devi assolutamente sapere.

Sono moltissimi coloro che decidono di concedersi un picnic in spiaggia durante tutto il periodo estivo. Quando si decide di trascorrere una giornata o una serata al mare, portare con se uno spuntino al sacco è indispensabile.

Occorre però tener presente che effettivamente durante il periodo estivo, per via delle elevate temperature conservare il cibo in maniera accurata è importante per riuscire ad evitare qualsiasi rischio. Perchè il caldo porta il cibo a un deperimento molto più veloce.

Per questo motivo occorre scegliere con cura quelli che sono i cibi che si possono portare in spiaggia. Perchè anche se si porta con se un frigo portatile la contaminazione degli alimenti è purtroppo molto più probabile di quello che si possa pensare.

Numerosi i rischi che si corrono nel caso in cui il cibo risulti essere contaminato da agenti patogeni, tra i quali, salmonella, escherichia coli, epatite A e molto altro ancora. Ecco per quale motivo è importante riuscire a scegliere gli spuntini giusti da portare con se in spiaggia.

Come mangiare al mare per evitare rischi

Iniziamo quindi da cosa sia meglio portare con se in spiaggia per non correre rischi di un’intossicazione alimentare. Nel caso in cui si vogliano portare con se degli spuntini con la maionese, occorre tener presente che essa deve essere consumata entro e non oltre le 48 ore, sempre provvedendo a una corretta conservazione. Attenzione alla frutta tagliata, che si ossida facilmente. Meglio evitare alcol e bevande troppo zuccherate.

Piccole accortezze che permettono di evitare qualsiasi rischio di contaminazione e quindi di intossicazione alimentare. Ma attenzione ai prossimi consigli, molto più importanti di quello che si crede.

Cosa non portare mai con sé

Evitare tutti i cibi che devono essere ben refrigerati, in quanto le semplici borse termiche potrebbero non essere sufficienti. Se si portano cibi cotti, attenzione alla cottura che deve sempre superare i 75 gradi centigradi, per evitare che possano prolificare degli agenti patogeni dopo la cottura.

Meglio scegliere pane bianco, pesce in scatola, carote, pomodori, frutta secca e pane integrale. Barrette di cereali e acqua o bevande a base di acqua sono perfette per idratarsi sotto il sole estivo in spiaggia.