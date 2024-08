Arriva il dentista robot, non puoi nemmeno più chiedere una tregua | Sarà spietatissimo

Se il dentista è il tuo incubo, con questo robot potrebbe essere anche peggio. Non ti concederà nemmeno una pausa.



La tecnologia ha ormai invaso buona parte della nostra vita quotidiana entrando di prepotenza in moltissimi ambiti. Ma se presto fosse possibile anche essere curati da ritrovati tecnologici di ultima generazione?

In realtà gli sviluppi recenti per quello che riguarda la tecnologia sono indicativi di importanti passi avanti in termini di apparecchiature. Ci sono intere operazioni che vengono svolte con l’aiuto di attrezzature molto efficaci in termini di certezza di un buon risultato. La stessa preparazione di un’importante intervento avviene, in alcuni centri con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Ma si tratta di un metodo di agire che potremmo definire, almeno fino ad oggi, marginale. Ma considerando i grandi passi da gigante della tecnologia, è semplice immaginare come, ben presto si potrebbe raggiungere dei livelli molto più elevati.

Proprio di recente avrebbe portato quasi sconcerto la notizia di un’operazione dentistica che é stat condotta e portata a termine da un dentista robot. Qualcosa che effettivamente ha creato non poco scompiglio, anche tra coloro che sono estremamente legati all’idea che la mano umana sia veramente indispensabile.

Da Boston la notizia di un robot dentista

lo chiamano h-AI – Genics, ed è il dentista robotico che per la prima volta ha portato a termine un’operazione dentistica in maniera completamente innovativa. A gestire il tutto sarebbe stato il padre di Mark Zuckerberg che di lavoro fa proprio il dentista. Il papà del patron Meta ha gestito completamente la prima procedura dentale robotica in tutto il mondo.

Un evento che per il momento non ha eguali e che probabilmente verrà sempre più utilizzata fino a diventare molto comune in tutto il mondo. Questo come segno del progresso tecnologico che si sta avendo negli ultimi anni.

Tutti i dettagli

A determinare questo sviluppo nel mondo della medicina è stata l’azienda Perceptive, in grado di unire Intelligenza artificiale con un braccio robotico. Il primo intervento è avvenut9 in Columbia e la notizia ha fatto il giro del mondo.

“Questa svolta medica migliora la precisione e l’efficienza delle procedure dentali e democratizza l’accesso a una migliore assistenza dentale, per migliorare l’esperienza del paziente e i risultati clinici“, ha ribadito il CEO Dr. Chris Ciriello.