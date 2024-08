Perché conservare pasta o riso avanzati nel frigo per più di 24 ore impatterà sulla vita dell’elettrodomestico

Pasta e riso avanzati non possono essere conservati in frigorifero per più di 24 ore. Questo per non impattare sulla vita dell’elettrodomestico.



Quando avanzano pasta e riso, buttarli via sembra proprio essere un peccato. Ci insegnano i media che lo spreco alimentare è la nuova piaga da contrastare. Non è certo un caso se anche i locali pubblico, oltre ai programmi di cucina, cercano le migliori soluzioni per riuscire a contrastare questo problema.

Sono quindi nate iniziative in tal senso, per riuscire ad evitare che il cibo venga gettato via quando ancora è buono da consumare. I supermercati, spesso, decidono di, mettere i prodotti in scadenza a un prezzo veramente stracciato, per invogliare i consumatori all’acquisto.

L’app To good to go permette ai locali pubblici di vendere sacchetti con i loro avanzi Con offerte veramente molto vantaggiose. Quello che in pochi sanno è che purtroppo per conservare i cibi in frigo occorre seguire specifiche regole, per non mettere a rischio se stessi.

I cibi possono essere conservati in frigo per non più di un certo numero di giorni, alcuni non possono poi essere riscaldati. Quindi ecco alcuni consigli veramente utili per riuscire a conservare tutto nel modo migliore.

I possibili rischi per la salute

Pasta e riso sono i due alimenti maggiormente consumati dalle famiglie italiane. A volte capita che una volta cotti questi cibi, avanzano e si decide di conservarli in frigorifero. Peccato che non solo questo è possibile farlo solo per breve tempo, essendo un alimento deperibile, ma mantenerli più di un giorno in frigo potrebbe essere pericoloso per l’elettrodomestico.

Elevato il rischio di intossicazione alimentare. Consumando pasta e altri cibi a contatto con essa, conservata per più di un giorno in frigo, potrebbe comportare un’iniezione da Bacillus Cereus, che può resistere anche alla prima cottura.

Cosa succede al tuo frigorifero

Innanzitutto è importante che non venga mai messo cibo caldo all’interno del frigorifero. Perché questo andrebbe ad alterare eccessivamente la temperatura interna dell’’elettrodomestico quindi il motore andrebbe a sforzare eccessivamente il motore del frigorifero.

Quindi per permettere al frigorifero di non avere problemi di qualunque genere si consiglia di inserire cibo già freddo e tenere la porta chiusa il più possibile.