Nuovi posti di blocco sulle piste ciclabili | Ora non hai scampo neppure in bici: stangata di 674 euro

Un errore che ti potrebbe costare 674 €. Con i posti di blocco sulle piste ciclabili non si ha più scampo, si rischia una stangata infinita.

Dobbiamo ammettere che in Italia sotto il punto di vista delle piste ciclabili, siamo piuttosto arretrati rispetto ad altri paesi in Europa e nel mondo. Purtroppo l’italiano pensa in maniera quasi esclusiva all’automobile, tralasciando mezzi che invece sono rispettosi per l’ambiente, e offrono una possibilità di godere di un ambiente più pulito.

Le biciclette sono molto amate in Italia, ma poco utilizzate sulle strade, per via dell’elevato rischio che si corre quando ci si mette in sella.

Nonostante negli ultimi anni siano stati fatti passi da gigante per quello che riguarda le piste ciclabili, si è ancora troppo indietro rispetto ad altri paesi europei e non solo. Ma quello che in pochi sanno è che da questo momento in poi nelle piste ciclabili è possibile incappare incontrando da parte delle forze dell’ordine.

Questo si traduce in possibili multe per tutti i ciclisti, che non rispettano le regole specifiche che vengono imposte sulle piste ciclabili. Dobbiamo ammettere che in alcuni casi imporre delle regole severe si rivela veramente indispensabile.

La sicurezza stradale per tutti i ciclisti

La verità è che viaggiare in bicicletta è ancora troppo poco tutelato. Questo anche da parte del codice della strada, il quale non offre regolamentazioni specifiche andando ad amministrare il comportamento del ciclista. Troppo spesso si sente parlare di incidenti che coinvolgono coloro che viaggiano in bici, che però non hanno rispettato quelle che sono le regole basilari della strada.

Purtroppo si vede spesso la bicicletta come un’alternativa all’essere un pedone, ma in realtà mettersi in sella una bicicletta comporta la stessa responsabilità e la stessa attenzione che si avrebbe nel caso in cui ci si mettesse alla guida della propria vettura.

Autovelox sulle piste ciclabili

Non sono pochi ciclisti che non si attengono a quelle che sono le basilari regole di sicurezza sulle piste ciclabili. Questo avrebbe portato all’istallazione di autovelox proprio su questa tipologia di strada. Sembra ci sia bisogno di una maggiore regolamentazione.

Tutto questo sarebbe già avvenuto a Naviglio di Bereguardo a Motta Visconti. Qui il superamento del limite di velocità da parte di un ciclista gli sarebbe costato una dura sanzione pecuniaria. Il valore di quest’ultima arriva a un massimo di 674 €.