Ludopatia: se sei dipendente dal gioco non sarai più costretto a pagare i tuoi debiti | La tua è una condizione patologica

Se soffri di ludopatia e questo momento in poi non dovrai più pagare i tuoi debiti, ecco cosa hanno deciso le sentenze.

La ludopatia è un problema piuttosto diffuso che affligge, purtroppo, un gran numero di italiani. Purtroppo ad avere seri problemi con essa, non sono solo i malati, ma anche le loro famiglie che purtroppo si vedono loro malgrado colpite in maniera severa da tutto questo.

Si parla di ludopatia nel momento in cui un soggetto sente l’esigenza continua di prendere parte a giochi d’azzardo, che siano essi slot machine, giochi online o scommesse.

Se ne sente parlare veramente tanto, la ludopatia è una forma di dipendenza vera e propria e in quanto tale deve essere curata in maniera specifica. Il vero problema è che purtroppo chi ne è affetto, difficilmente ammette il suo problema e se si perde il controllo ci si può trovare in seri guai economici.

Come succede per tutte le dipendenze, purtroppo mantenere un certo controllo non è fatto semplice, anzi diventa molto più complicato di quello che si possa pensare. Altrettanto difficile è ammettere di vere un problema, tra i debiti che si accumulano. Ma la giurisdizione offre una possibilità.

La ludopatia che manda nella disperazione numerose famiglie

La storia ci insegna che purtroppo la ludopatia manda nella disperazione più totale tutte le famiglie che ne sono coinvolte. Per loro non è affatto semplice e a volte ci si accorge fin troppo tardi di quello che sta succedendo.

La ludopatia manda nel baratro chi ne è affetto e crea un vortice di problematiche senza fine a tutta la famiglia. Fin troppe volte il ludopatico trovandosi in una situazione disperata finisce per non riuscire nemmeno a trovare una via di uscita e la cronaca ci racconta di gesti veramente disperati.

La giustizia è al tuo fianco

Come accennato in precedenza il ludopatico spesso contrae un gran numero di debiti. Per proteggere il cittadino che è affetto, a tutti gli effetti, di una vera e propria patologia, la giurisprudenza ha pensato a delle normative specificatamente pensate.

La presenza della condizione patologica, che deve però essere riconosciuta, permette al debitore di far valere la propria ragione. Pur essendo la scommessa un vero e proprio contratta, secondo l’art 1933 c.c. stabilisce che non esistono azioni specifiche che permettono al creditore di provvedere alla riscossione del debito. Il debito di gioco non produce effetti giuridici.