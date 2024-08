Forno a microonde, perché dovresti pulirlo un po’ più spesso | È uno dei peggiori covi di batteri della tua casa, come cucinare in un wc

Sembra incredibile eppure è proprio vero: nel forno a microonde si nascondono miliardi di batteri, quanto dentro ad un wc.

Lo usiamo per cucinare e abbiamo sempre pensato che il microonde fosse non solo pulito, ma anche perfettamente sterilizzato dopo ogni uso.

Sarà l’idea delle microonde a trarre in inganno, ma si tratta appunto solo di un inganno. Nell’elettrodomestico più utilizzato nelle nostre cucine per riscaldare e scongelare gli alimenti, si nasconde un micromondo di germi e batteri.

Quindi se fino ad ora si conosceva il problema solo riguardo a lavastoviglie e soprattutto macchine per il caffè espresso, gli ultimi studi hanno gettato nuova luce sui rischi nascosti nella nostra cucina.

Andiamo a vedere gli incredibili risultati messi in evidenza dagli scienziati sul nostro amico insostituibile. Che da oggi guarderemo con altri occhi.

Forno a microonde: i batteri nascosti

I risultati dello studio di Alba Iglesias con i colleghi dell’Università di Valencia, in Spagna, sono stati pubblicati su Frontiers in Microbiology. Sono stati presi in esame 30 apparecchi così suddivisi: 10 utilizzati in ambiente domestico, dieci usati in spazi condivisi – per esempio uffici – e dieci impiegati in laboratori di ricerca.

L’incredibile risultato è stato di ben 101 ceppi batterici! Di questi i più comuni sono bacilli, micrococchi e stafilococchi, i quali fanno parte normalmente della nostra vita poiché si trovano comunemente sulla nostra pelle, e quindi sulle superfici che tocchiamo quotidianamente. Questo tipo di batteri sembrerebbe più presente nei microonde domestici e in quelli condivisi. Alba Iglesias ha commentato: “Molti dei batteri trovati nei microonde domestici condivisi e in quelli delle singole famiglie si sovrapponevano, ed erano simili ai batteri spesso trovati sulle mani umane e in altre parti della cucina”.

I pericoli per la nostra salute

Tra tutti i batteri presenti nel microonde alcuni sono potenzialmente pericolosi per la nostra salute, certo, ma la buona notizia è che lo sono esattamente come in ogni altro ambiente della cucina contaminato. L’unico accorgimento che potremmo adottare è quello di pulirlo più spesso. A pensarci bene in effetti è molto probabile che non lo facciamo dopo ogni uso, poiché ci sembra già pulito.

La verità è che quando cuociamo il cibo al suo interno o lo riscaldiamo, si generano schizzi e vapori che vanno a depositarsi poi sulle pareti, sul piatto e in tutti gli angoli. Questi si riempiono in breve di batteri e germi, che proliferano allegramente. Occorre non solo pulirlo a fondo dopo ogni utilizzo, ma anche lasciare lo sportello aperto per 5-10 minuti per far asciugare l’umidità formatasi.