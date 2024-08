WhatsApp, questi sono i dati che non devi per nessuna ragione condividere sulle tue chat | Cadrai in qualche truffa e diventerai ricattabile

Ci sono dati che non dovresti mai condividere sulle chat di WhatsApp. Ecco come evitare di cadere in truffe veramente molto pericolose.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo. Grazie alle sue funzionalità è possibile comunicare a distanza da una parte all’altra del mondo, senza troppa difficoltà. In fondo è sufficiente uno smartphone e una connessione web per riuscire a comunicare.

Attraverso questa piattaforma è possibile condividere messaggi di testo, note vocali, foto e video. Nata nel 2009 l’applicazione in un primo momento era pensata solo ed esclusivamente per la condivisione degli stati, la funzione di messaggistica è subentrata solo in un secondo momento.

Ma negli ultimi anni gli aggiornamenti avuti dall’applicazione l’ha trasformata in una sorta di social, molto simile a Facebook e Instagram, anche loro piattaforme utilizzate per l’invio dei messaggi. Troppo spesso però se ne compie un utilizzo sbagliato, che deve essere comunque corretto.

Sappiamo bene che negli ultimi anni si sono ampiamente diffuse le truffe sul web. Proprio questo ha fatto in modo che si accendesse l’attenzione nei confronti della sicurezza online. In merito a questo è importante prestare particolare attenzione nei confronti di quelle che sono le informazioni che vengono condivise.

Conoscere i rischi di WhatsApp è indispensabile

Come si dice? Per contrastare il proprio nemico lo si deve conoscere. Le truffe sono in continua evoluzione, moltissime le notizie che arrivano ai cittadini in merito a quelle che sono le tecniche messe in atto dai furbetti del web per colpire coloro che sono le vittime scelte.

A volte è sufficiente cliccare su un link o rispondere a un messaggio per vedersi togliere tutti i soldi dal proprio conto corrente. Ovviamente sono intervenuti anche gli esperti a dare consigli ai cittadini, bastano poche e semplici accortezze per riuscire a difendersi da eventuali attacchi.

I consigli degli esperti

Nel corso degli anni più volte gli esperti di sicurezza online si sono espressi in merito ai rischi che si corrono nell’utilizzo di siti web e piattaforme per cui si rende necessaria la connessione web. Innanzitutto è importante evitare di condividere i numeri del proprio conto corrente, le password, ovvero i dati personali. Si consiglia inoltre di attivare la verifica a due fattori, molto più sicura.

Attenzione alle impostazioni privacy e anche all’apertura di link che possono sembrare sospetti o che comunque non si conoscono. Infine qualsiasi attività che sembra essere insolita dovrebbe essere sempre segnalata al gestore del servizio.