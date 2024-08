Non bere più a contatto con una bottiglia d’acqua | Gli esperti mettono in allerta su questa pratica

In estate si beve di più, ma occhio alle bottiglie di plastica. Gli esperti mettono in guardia sui rischi di questa diffusissima pratica: bere a contatto.

In estate inevitabilmente si beve molto di più, a causa delle temperature elevate e del sudore che fa perdere molti liquidi. Tra uscite, viaggi e passeggiate il consumo di bottiglie di plastica in questo periodo aumenta.

Ogni giorno quindi utilizziamo un oggetto che ha un profondo impatto ambientale, oltre che economico – lo acquistiamo – e sulla salute. Perché bere acqua in bottiglie di plastica fa male, è scientificamente provato.

Ormai dovrebbe essere risaputo che produrre bottiglie di plastica non solo richiede grandi quantità di petrolio, ma fa anche aumentare il riscaldamento globale, i cui effetti li stiamo avvertendo in queste roventi settimane. Oltre che inquinare l’ambiente dato che molte di queste bottiglie vengono abbandonate in giro e spesso finiscono negli oceani.

C’ è un altro aspetto però che è poco considerato: i rischi per la salute. Scopri perché gli esperti sconsigliano di bere acqua a contatto con la bottiglia.

Bottiglie di acqua: i pericoli della plastica

Lo abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita: abbiamo riempito una bottiglia di plastica vuota con acqua del rubinetto – che in quasi tutta Italia è sana e controllatissima – e siamo usciti. Dimenticando una cosa fondamentale: le bottiglie di plastica nascono monouso. Una volta svuotate, insomma, dovrebbero essere smaltite. Riutilizzarle potrebbe sia compromettere la qualità dell’acqua che comportare dei rischi per la nostra salute.

Per due motivi, principalmente. Il primo, dimostrato da diversi studi, è che con l’uso ripetuto la plastica potrebbe degradarsi e rilasciare sostanze chimiche potenzialmente nocive come l’ormai famoso bisfenolo A (BPA) che interferisce con il sistema endocrino e, ricorda ISS “può alterare lo sviluppo dei sistemi riproduttivo, nervoso ed immunitario”. Il secondo motivo è che bere a contatto con la bottiglia più e più volte favorisce la proliferazione di batteri.

Gli studi

Il Salvagente ha riportato uno studio illustrato dall’Indipendent il quale spiega che Treadmill Reviews, sito inglese specializzato in running, ha fatto analizzare alcune bottiglie di acqua utilizzate per una settimana da alcuni atleti. E i risultati sono a dir poco scioccanti. Questi oggetti dopo più utilizzi possono essere più contaminati della tavoletta del wc!

Citiamo: “Lo studio ha scoperto che si è registrata una colonia di batteri di oltre 900 mila unità per centimetro quadrato. Per rendere l’idea: è un numero superiore di batteri rispetto a quello che si trova in media sulla tavoletta di un wc. Secondo lo studio, inoltre, il 60% dei germi trovati sulle bottiglie erano in quantità sufficiente per far ammalare una persona”. Usa il vetro, e se proprio devi bere da una bottiglia di plastica, usala fino a che si svuota poi smaltiscila correttamente, e possibilmente bevi da un bicchiere.