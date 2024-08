iPhone, costa una fucilata ma può davvero salvare la vita | Quando il gioco vale la candela

Sappiamo tutti quanto sia costoso un iPhone, ma potrebbe essere un investimento che ti salva letteralmente la vita.

Quando si parla di iPhone sono molti pareri discordanti che si affrontano. Quando il primo degli apparecchi iOS è stato messo in commercio, non sono state poche le forze del mercato che si sono contrapposte. Da una parte c’è da chi lo vedeva come qualcosa di Elite, un prodotto che non tutti si possono permettere. Dall’altro invece c’è chi non avrebbe più potuto farne a meno.

Quello che è certo è che Steve Jobs nell’ideale tale dispositivo ha pensato in maniera rivoluzionaria. Continuano a farlo coloro che lavorano incessantemente allo sviluppo di nuovi modelli di iPhone e di tutti gli apparecchi della stessa famiglia.

Nessuno mette in dubbio che nel momento in cui vengono immessi nel mercato nuovi modelli, questi hanno dei costi veramente stratosferici. Di contro è anche vero che oggi grazie alle possibilità per quello che riguarda i finanziamenti e gli abbonamenti con le compagnie telefoniche, veramente tutti possono averne uno.

IPhone è passato con il tempo dall’essere un oggetto per le classi di ceto superiore, ad essere semplicemente uno dei dispositivi top gamma del momento. eppure secondo gli esperti le sue funzionalità permettono di affermare che una spesa così ingente per uno smartphone potrebbe essere giustificata.

Lo sviluppo del mercato second hands

Probabilmente proprio desiderio di avere un iPhone, ovvero un qualsiasi altro prodotto di fascia superiore alla media, ha permesso lo sviluppo di quello che ad oggi possiamo chiamare mercato del ricondizionato. Moltissimi sono i negozi online, che vendono prodotti di seconda mano. Attenzione però non definirli “usato”.

Se ci si riferisce a un ricondizionato, si parla di un dispositivo che a tutti gli effetti è stato sottoposto a una manutenzione che lo ha riportato quasi allo stato di quando era nuovo. Il costo a dir poco vantaggioso permette a tutti di poter avere un affare tra le mani.

Ma perché comprare iPhone è veramente conveniente?

Con il passare del tempo e i nuovi modelli di iPhone che sono stati lanciati da Apple, sono state implementate alcune funzionalità veramente interessanti. Tra le tante c’è la funzione S.O.S., che potrebbe addirittura salvarti la vita. Grazie a un semplice pulsante è possibile inviare un breve messaggio di aiuto, via satellite, alle forze competenti.

Numerose le occasioni raccontare in cui questa funzionalità è stata veramente utile a chi si è trovato in pericolo. L’ultimo dei racconti arriva da un gruppo di escursionistica canadesi, che sorpresi da un incendio, si sono salvati solo grazie al loro iPhone.