Come fanno i cani a farci diventare persone più sane | I numeri di questo studio parlano chiaro

I cani fanno bene alla nostra salute, oltre che all’umore. Diversi studi hanno appurato che questi animali sono davvero i nostri migliori amici.

Che i cani siano i migliori amici dell’uomo si è sempre detto e risaputo. Ma che facciano anche bene alla nostra salute lo dice la scienza, lo dicono i sondaggi e lo diciamo anche noi.

Un cane in casa porta gioia, allegria, serenità. Momenti di gioco e tenerezza, e soprattutto ti costringe ad uscire e a muoverti di più. Ecco perché fa bene anche alla salute fisica, oltre che a quella mentale.

Come riporta il NYPost, la dott. ssa Heather Mendoza, Direttrice di Ricerca e Sviluppo presso Nulo, azienda di Pet Food, ha affermato: “Mentre molti pensano a tutti gli sforzi che i proprietari fanno per prendersi cura dei loro cani, a volte è facile dimenticare tutte le cose che i nostri cani fanno per noi. Tra il supporto alla nostra salute mentale, emotiva e fisica, i cani sono considerati ‘i migliori amici dell’uomo’ per molte ottime ragioni”.

Scopriamole, queste ragioni. E ricordiamoci che il cane è un essere vivente, e se andiamo in vacanza deve venire con noi. Non lo puoi portare? Esistono le pensioni che saranno liete di prendersene cura in tua assenza. Non abbandonate gli animali, è una barbarie, oltre che un reato.

I cani fanno bene alla salute

Un sondaggio condotto da Talker Research per conto di Nulo, riportato dal già citato NYPost, ha evidenziato che dalle risposte degli intervistati, circa 2000 proprietari di cani, l’81% ha ammesso “di essere più attivo grazie al proprio cane e un altro 49% ammette che spesso il proprio cane è l’unica ragione per cui si alza e si muove”. Questi angeli con la coda “sollevano l’umore dei loro padroni in media nove volte al giorno, facendoli ridere (73%), giocando (68%) o coccolandosi a vicenda (67%) e semplicemente stando insieme sul divano (64%)”.

Un cane ti conforta quando sei triste, perché avverte il tuo stato d’animo, ti ascolta senza giudicare quando vuoi sfogarti, ed è scientificamente provato che accarezzare un cane – ma anche un gatto – riduce i livelli di stress. Addirittura “il 61% dei proprietari di cani ammette che trascorrere del tempo con il proprio cane è il momento migliore della giornata”. Solo chi ha un cane e lo ama può capire questa affermazione.

Un cane è il miglior antidepressivo

Come riporta Assalco, una ricerca del 2020 pubblicata su Aging & Mental Health, “evidenzia i benefici del possesso di animali da compagnia per gli anziani che vivono da soli in casa, poiché forniscono compagnia, danno un senso di scopo e significato alla vita, riducono la solitudine e aumentano la socializzazione”.

Ed è sempre del 2020 uno studio condotto in Italia che “ha dimostrato che le persone con Alzheimer che ricevevano terapia assistita con animali hanno mostrato un miglioramento sia della funzione cognitiva che dell’umore”. Un cane, un gatto, un uccellino, persino un pesce: fanno bene all’umore e fanno sentire meno soli. Ma il cane in particolare fa bene anche alla salute fisica, oltre che a quella mentale. Peccato che non tutti si meritino una simile fortuna.