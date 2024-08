Bonifico, se superi questa soglia la tua banca farà la soffiata all’Agenzia delle Entrate | Scattati già i controlli

Se fai un bonifico e superi questa soglia, rischi di trovati l’Agenzia delle Entrate fuori casa. Ecco a cosa devi stare attento.

Negli ultimi anni molta attenzione è stata posta nei confronti degli spostamenti di denaro. Questi se fatti in maniera irregolare potrebbero essere il segno di qualcosa che potrebbe portare anche a severe sanzioni, se non ad indagini specifici su quelli che sono i redditi del soggetto.

Con l’intensificarsi dei controlli per quello che riguarda l’evasione fiscale, ovvero il riciclaggio di denaro, è indispensabile quindi conoscere alcune regole fondamentali per evitare di avere l’Agenzia delle Entrate alle proprie porte. Qualche anno fa, sono stati cambiati i limiti per quello che riguarda i movimento di denaro.

Poco contano i limiti che ogni banca impone ai singoli conti correnti, infatti ad influire sulla possibilità di un controllo, sono altri elementi. Qualcuno sicuramente storcerà il naso, pensando che non è possibile non poter gestire il proprio denaro liberamente, ma a tutti gli effetti è proprio compito degli enti di controllo intervenire in caso di irregolarità.

Ecco allora qual è il limite a cui porre attenzione per evitare di avere delle spiacevoli sorprese in termini di controlli fiscali.

Quando si superano i limiti e parte la segnalazione

Nel momento in cui si supera un certo limite per quello che riguarda gli spostamenti di denaro, ecco che viene inviata una segnalazione all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Ecco che quindi, vengono messe in atto una serie di procedure di verifiche.

Ovviamente questo non limita la libertà di disporre del proprio patrimonio e quindi di procedere con il ritiro del proprio denaro, ovvero, con l’invio ad altre persone. Ma occorre prestare attenzione. Si ricorda che anche per quello che riguarda i pagamenti in contanti vi sono dei limiti che non possono essere superati.

Se superi questo tetto devi inviare un’autocertificazione

10 mila euro è il tetto mensile massimo che non devi superare se non vuoi che venga inviata la segnalazione all’ufficio addetto ai controlli. La Banca d’Italia riceve moltissimi allert quasi in maniera quotidiana ed è indispensabile tenersi alla larga dalla possibilità di entrare nel mirino dell’Agenzia delle Entrate.

Particolare attenzione viene riservata al prelievo del denaro, soprattutto se si supera la suddetta soglia. In questo specifico caso si rivela indispensabile un’autocertificazione che sia in grado di fornire una spiegazione valida. Questo permetterebbe di evitare operazioni irregolari.