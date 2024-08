Patente, il trucco definitivo salvapunti: non te li possono più togliere se fai così | Addio sospensione

Ecco come salvi la tua patente. Il trucco che ti permette di non farti togliere i punti e di non incappare nella sospensione.

Era l’ormai lontano 2009 quando è stata introdotta la patente a punti. Certo, sembra essere ormai passata una vita e da quel momento fino ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti. Infatti ci sono stati una serie di cambiamenti anche piuttosto importanti.

Lasciando da parte le nuove tecnologie abbinate alle automobili, quello che maggiormente ha influito sulla vita dei cari automobilisti sono stati i cambiamenti per quello che riguarda il Codice della Strada. Le normative sono cambiate le sanzioni sono diventate più severe.

L’introduzione della patente a punti ha segnato una svolta. Da quel momento in avanti per chiunque commettesse un infrazione era prevista anche la decurtazione dei punti dalla patente. Questi sono 20 e possono arrivare fino a 30 se di anno in anno non si commettono infrazioni. La perdita di tutti i punti dalla patente porta alla sospensione.

Ma ci sarebbe un trucco veramente infallibile per evitare tutto questo. Conoscerlo potrebbe permettere di salvare definitivamente la tua patente evitando brutte sorprese. Vediamo in che modo la tua patente è salva.

Come si recuperano i punti persi

Quindi il codice della strada prevede che per alcune infrazioni vengano tolti dei punti dalla patente. Semplice immaginare che si tratta di infrazioni piuttosto gravi, che possono mettere in pericolo tutti gli utenti della strada. Per chiunque abbia perso punti è possibile, attendere alcuni anni, facendo attenzione a non commettere infrazioni per cui si perdono altri punti. Come accennato in precedenza, se si seguono le regole della strada, si ha diritto a un punto extra ogni anno.

Ma è anche possibile andare a prendere parte a dei corsi privati che permettono di recuperare punti sulla patente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Zambrini (@studiolegalezambrini)

In questo modo ti salvi definitivamente

Ci sono però, alcune infrazioni per cui ci si vede inviare un modulo insieme alla sanzione. In questo specifico caso, procedendo con la sua compilazione è possibile evitare di perdere i punti. In genere succede quando la sanzione viene inviata a casa perchè rilevata da apparecchi come l’autovelox.

Nel modulo si provvederà ad indicare se si era alla guida, ovvero, se altri erano alla guida della nostra vettura.