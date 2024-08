Il segreto nascosto dietro ai suoni che senti su un aereo: ecco cosa significano veramente

Dietro ai suoni che senti su un aereo ci sono dei segreti nascosti. Ecco cosa c’è da sapere a riguarda e cosa nessuno conosce.

Viaggiare in aereo attualmente è molto più comune di quello che si possa credere. Questo non succede solo in questo periodo di vacanze ma lungo tutto l’anno. Quando si devono percorrere delle lunghe distanze, ecco che l’aereo è l0unico modo che si ha a disposizione per giungere a destinazione velocemente.

Volare ci ha avvicinato a città anche molto lontane. Basta pensare che in poco più di un’ora di viaggio è possibile arrivare in Spagna, Francia, Olanda e in molti altri paesi europei e non solo.

Non sono pochi coloro che, nonostante ad oggi l’utilizzo dell’aereo sia molto comune, hanno paura di volare. Ma probabilmente si tratta di un timore dovuto all’idea di viaggiare in cielo, tra le nuvole, ovvero dalla poca conoscenza di questa tipologia di mezzo di trasporto.

Probabilmente chi è abituato a volare, sa che di tanto in tanto all’interno degli aerei è possibile ascoltare dei rumori che sono alquanto singolari. Ma in pochi sanno che in realtà quello che si sente è un linguaggio con un significato specifico.

Il linguaggio segreto degli aerei

Quando si viaggia ad alta quota è indispensabile utilizzare uno specifico linguaggio. A volte capirsi quando si vola non è affatto semplice, proprio per questo ci si avvale di un linguaggio specifico che sia facile da intuire.

Inoltre spesso i componenti dell’equipaggio dell’aereo tendono a lanciarsi dei messaggi quasi segreti per evitare di creare panico durante il volo. Ma conoscere questo linguaggio potrebbe anche essere di aiuto ai passeggeri abituali, per riuscire ad affrontare il volo con molta più calma. Questo vale anche per chi, non ama particolarmente volare.

I campanelli misteriosi

Di tanto in tanto, durante il volo si sentono dei campanelli, che hanno un significato ben preciso. In genere si sentono al momento del decollo. In quel momento si indica che l’aereo sta prendendo quota e si prepara al decollo. Lo stesso succede durante l’atterraggio.

Invece se previsto, un singolo ding potrebbe indicare l’inizio del servizio di cibo e bevande. 2 campanelli indicano che l’aereo ha raggiunto uno specifica altezza. Quindi si tratta di segnali specifici che sono compresi dall’equipaggio dell’aereo.