Furti in casa: con questo trucco a costo zero i ladri fuggiranno a gambe levate | Non serve nessuna installazione

Estate tempo di vacanze ma anche di furti in casa. Per partire tranquilli ecco i trucchi che faranno fuggire i ladri a gambe levate. E non devi installare niente.

L’estate è un periodo tanto amato quanto odiato, quasi allo stesso modo. È bello riposare, andare in vacanza, scoprire nuovi luoghi e divertirsi senza pensieri.

Ma c’è il rovescio della medaglia: la casa che rimane vuota è un possibile bersaglio dei ladri. Ed essere vittima di furto è una delle esperienze più terribili di tutta la vita.

Ci sono diversi metodi per cercare di limitare i danni. Un buon sistema di allarme, per esempio, è sempre la cosa migliore, soprattutto se abitiamo in una casa singola.

Ma oggi vigliamo illustrarti diversi trucchi tra cui uno che non prevede nessuna installazione ma che farà fuggire i ladri a gambe levate.

Furti in casa: il trucco per far scappare i ladri

La prima mossa intelligente che puoi fare è riempire la casa di telecamere, sia esternamente che internamente. Questo rappresenta già un buon deterrente per i ladri. Vale la pena comunque investire qualche decina di euro per telecamere che abbiano, come consigliano gli esperti, una visione a 360 gradi e anche gli infrarossi. E che abbia alimentazione a batteria opzionale che continui a monitorare e registrare anche in caso di interruzione di corrente.

Altro passo importante è munire porte e finestre di sensori di apertura, che ci avvisino quando vengono aperte. Una notifica sul cellulare ci permetterà attraverso le telecamere di monitorare l’ambiente.

La casa intelligente

Nel caso tu ti trovassi di fronte ad una ristrutturazione vale la pena munire la tua casa di apparecchi intelligenti e renderla domotica. Attraverso semplici applicazioni, anche se sei in vacanza potrai alzare e abbassare tapparelle, accendere e spegnere luci o programmarli affinché lo facciano da soli. In questo modo i malintenzionati non si renderanno conto che in casa non c’è nessuno, e avresti meno probabilità di una loro sgradita visita. Un investimento importante in termini di denaro, ma che può fare la differenza.

Infine ecco il trucco intelligente per far scappare i ladri senza dover installare nulla: gli assistenti intelligenti. Oggi moltissime case sono dotate di simili apparecchi, e basterà collegarli alle telecamere. In questo modo, qualora queste dovessero rilevare un’anomalia, l’assistente vocale emetterebbe dei suoni altissimi, come un allarme. E collegandolo anche alla rete elettrica, le lampadine di casa si accenderebbero tutte assieme colorandosi di rosso. Magari mentre una voce annuncia l’arrivo delle forze dell’ordine.