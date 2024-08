Bonus 2024 lavoratori dipendenti: sgravio contributivo, taglio dell’Irpef e bonus mamme | Le mosse legali per aumentare il reddito a fine mese

Con delle semplici mosse legali è possibile aumentare il reddito a fine mese, ecco i bonus che nel 2024 spettano ai lavoratori dipendenti.

In questo strano 2024, sono stati molti i cittadini italiani che hanno potuto godere di alcuni incentivi e aiuti economici che in qualche modo hanno reso più sostanziose le buste paga. Tutto questo è stato possibile grazie alla Legge di Bilancio che ormai sta diventando superata.

Di ritorno dalle vacanze estive, per il governo italiano è il momento di mettersi di nuovo al lavoro e quindi di andare a stilare la nuova Legge di Bilancio. Questa come ogni anno darà una nuova spinta agli aiuti economici destinati alle famiglie italiana.

Ci saranno bonus che verranno tenuti, altri che invece verranno eliminati in maniera definitiva. Ovviamente molto dipenderà dai mezzi finanziari che si avranno a disposizione. Come ogni anno, i cittadini italiani sperano che ci sia la possibilità di godere del più elevato numero di bonus possibile.

Particolare attenzione viene posta su quelli che sono i bonus di cui è possibile godere direttamente in busta paga. In particolare si ricorda alcune misure che potranno offrire un maggiore agio economico a buona parte delle famiglie come il taglio Irpef, lo sgravio contributivo e il bonus per le mamme lavoratrici.

Al momento si tratta solo di aspettare

Per il momento non ci sono notizie concrete, o meglio ci sono, ma è ancora lunga la strada che il governo italiano deve percorrere per riuscire ad arrivare al risultato che ci si aspetta in maniera effettiva. Quindi quello che ci si chiede è se ci saranno i fondi per continuare a beneficiare delle 3 misure a cui in precedenza si è accennato.

Al momento sembra che comunque le misure potrebbero avere delle modifiche molto importanti.

Ecco le previsioni per le 3 misure di sostegno al reddito

Per quello che riguarda lo sgravio contributivo, questo è sfruttabile fino a 35 mila euro e permette di avere una riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico del lavoratore. Questo porta a un aumento netto in busta paga di 100 euro. Altrettanto determinante il taglio Irpef, che, secondo le stime, offrirebbe un risparmio di 260 euro.

Infine le mamme lavoratrici possono avere un importo pari a 3 mila euro. L’importo viene determinato dal numero di figli. Attualmente se ne può beneficiare dal secondo figlio in poi, dal prossimo anno solo se si avranno 3 figli, di cui almeno uno minorenne.