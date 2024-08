Per questa manovra al casello ti rovinano con un multone da 1.700€ | Lo avrai visto fare ad ogni esodo vacanziero

Quella che sembra una semplice manovra al casello ti potrebbe costare ben 1700 euro. Sicuramente qualcuno hai visto che lo faceva.

Il Codice della Strada offre indicazioni specifiche su quelle che sono le regole da seguire in strada. Attenersi ad esse è veramente importante per evitare che si possa andare incontro a delle sanzioni che possono essere molto severe.

Purtroppo, nonostante la chiarezza delle normative vigenti in Italia, ci sono ancora troppi automobilisti che infrangono le regole della strada. Ciò a cui non si da peso è che purtroppo non seguire le regole potrebbe essere oltremodo pericoloso, potenzialmente causa di incidenti.

Considerando l’impegno della Comunità Europea nel prevenire i sinistri, in particolar modo quelli mortali, sembra semplice comprendere il motivo per cui alcune delle sanzioni del codice della strada sono state modificate e le sanzioni inasprite. Le autostrada sono i luoghi in cui capitano la maggior parte degli incidenti, proprio per via della noncuranza degli automobilisti che non seguono regole specifiche.

Alcune infrazioni possono essere causa di multe molto elevate, in alcuni casi si arriva addirittura a migliaia di euro. Ecco allora cosa sapere in merito per evitare la severità dei controlli.

Questione di sicurezza

Il Nuovo Codice della Strada è stato pensato in maniera specifica per riuscire a dare sulle strade una maggiore sicurezza. A dettare questo diktat è stata la comunità europea che ha deciso che gli stati membri devono tra loro cooperare affinché sia possibile garantire strade molto più sicure in tutta l’Unione Europea. Da questo bisogno nasce la cooperazione tra gli stati, ma anche le nuove regole della strada.

In quella che è una vera e propria riforma si è andati a punire con maggiore severità tutte quelle infrazioni pericolose, quindi, la guida in stato d’ebrezza, l’utilizzo del dispositivo mobile durante la guida e anche l’eccesso di velocità. Eppure c’è un’infrazione che costa veramente caro.

Attenzione a questa manovra

Il Codice della Strada vieta di effettuare manovre come inversione di marcia o retromarcia al casello autostradale e in autostrada in generale. Per tutti coloro che effettuano questo tipo di manovra è prevista una sanzione piuttosto severa. Manovre pericolose sia per se stessi che per gli altri, si tratta di una grave infrazione.

La semplice retromarcia in autostrada sta all’automobilista ben 10 punti dalla pente e ben 1731 euro di sanzione.