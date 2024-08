Crema solare, fanne una in casa con il nero di polpo | Protezione naturale più potente della 50

Puoi preparare in casa la tua crema solare. Ti basta utilizzare il nero di polpo per avere qualcosa di veramente efficace.

Proteggere la tua pelle dai danni del sole durante tutto l’arco dell’anno si rivela veramente indispensabile. Quando si utilizza la crema con protezione solare si riesce ad assicurare alla pelle un benessere e una giovinezza costante. Questi sono infondo, gli elementi che in molti cercano.

Di contro occorre essere sinceri, le creme solari che si comprano nei negozi specializzati sono spesso molto costose, oltre ad essere, a volte, poco efficaci. Questo è il motivo per cui sono in molti a pensare a delle soluzioni alternative.

La realtà è che negli ultimi anni è sempre più comune utilizzare dei cosmetici home made. Pochi e semplici ingredienti che sono in grado di aiutare il corpo ad essere sempre al meglio. Anche nel caso della crema solare, ci sarebbe la possibilità di produrre una crema home made veramente perfetta.

Sembra che ci sia il pigmento della pelle del polpo che sarebbe in grado di proteggere la pelle dagli effetti dannosi della luce solare. Ecco allora cosa ci direbbe uno studio a riguardo. Non se lo aspettava nessuno.

Ce lo dicono gli esperti

A sintetizzare una molecola da un pigmento della pelle del polpo ci ha pensato l’azienda Seaspire. Un elemento che permetterebbe di produrre la protezione solare più potente in maniera assoluta. Elemento non tossico, è in grado di andare ad aiutare la pelle danneggiata dai raggi UV.

La molecola è nata con il nome di Xanthochrome e arriva fino a noi dopo anni e anni di ricerche in merito. Sembrerebbe quindi che alcune molecole che provengono da tale animale sarebbero in grado di intervenire sulla pelle danneggiata per aiutarla a rigenerarsi velocemente.

Una protezione solare molto efficace

Le molecole che si ricavano dal polpo hanno proprietà veramente ottimali quando si tratta di esposizione al sole. Un risultato questo, che è stato ottenuto dopo anni e anni di ricerca che si è conclusa con la scoperta di elementi veramente benefici per la pelle.

La molecola che si estrae dal polpo si trasforma in una polvere marrone da aggiungere alle creme solari ma anche ai prodotti per la cura della pelle in generale.