Truffa carta di credito all’estero: “preferisci pagare in valuta locale o in Euro”? | Ecco cosa devi rispondere per non farti spennare

Quando sei fuori dal tuo paese ti truffano in questo modo, tu credi di pagare in maniera sicura ma non è affatto così, presta attenzione.

Dicono che pagare con la carta di credito sia molto più sicuro che pagare in contanti. Siamo sicuri che sia veramente così? Certamente durante la pandemia Covid erano gli esperti a dirci di utilizzare le carte di credito o i bancomat per ridurre il rischio di contagi. Da quel momento si è diffuso l’utilizzo delle carte e dei pagamenti elettronici.

Peccato poi che, in maniera quasi metodica, si è iniziato a parlare di truffe a carico dei cittadini, di una situazione che non sembra semplice da gestire.

A peggiorare la situazione ci ha messo lo zampino quella che viene chiamata digitalizzazione dei rapporti bancari. Il sempre crescente utilizzo delle carte di pagamento, ha fatto in modo che le banche decidessero di chiudere le loro filiali, chiudendo tutti in una morsa da cui uscire è molto difficile.

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di truffe a carico dei cittadini, messaggi fraudolenti, e-mail di fishing, senza parlare poi delle telefonate fatte per farsi confermare i dati bancari. Insomma, una serie di problematiche a cui il cittadino ha dovuto far fronte.

Anche quando si viaggia all’estero non si può stare tranquilli

Per anni si è parlato degli stranieri che venendo in vacanza in Italia vengono truffati dai commercianti che, approfittando della loro impreparazione per quello che riguarda i prezzi, applicano tariffe più alte. E se scoprissimo che lo stesso destino tocca anche a noi?

Ebbene sì, in un periodo in cui, sono molti coloro che decidono di andare in vacanza, ecco che occorre lanciare un allarme. Attenzione a come spendete il vostro denaro.

Attenzione quando paghi

Se sei in vacanza all’estero, o meglio, fuori dalla zona dell’euro e ti viene chiesto se vuoi pagare nella tua moneta o in quella locale, ti consigliamo di scegliere sempre la moneta locale e il motivo è semplice.

Se si decide di pagare in euro, il costo sarà influenzato dal tasso di cambio che, in maniera aleatoria, viene decisa dallo stesso commerciante. Quindi con ogni probabilità si rischia di pagare un prezzo troppo elevato. Per evitare questa fregatura occorre rispondere sempre che si paga nella valuta del posto.