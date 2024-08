Trucco del bicchiere: il segreto per evitare il mal d’orecchie viaggiando in aereo

Puoi evitare il mal d’orecchi in aereo in maniera molto semplice, ti servono solo 2 bicchieri di plastica e il gioco è fatto.

Se sei tra coloro che amano viaggiare e hai in programma di spiccare il volo a bordo di un aereo, questo è un trucco che devi assolutamente conoscere. Anche nel caso di un viaggio in alta quota ci sono oggetti di utilizzo piuttosto comune che possono essere di grande aiuto.

Quando si sale a bordo di un aereo, quello che si può maggiormente temere sono le turbolenze, ciò che fa in modo di rendere il viaggio alquanto agitato. Perchè anche se ad oggi, le statistiche ci dicono che viaggiare in aereo è estremamente sicuro, comunque scuote un certo timore.

Ma torniamo a quelli che sono i trucchi per poter affrontare al meglio il volo. Dei semplici bicchieri di plastica possono essere di grande aiuto per affrontare un problema molto comune. La pressione che si prova nel momento del decollo potrebbe dare fastidio alle orecchie.

Per rimediare a questa problematica è sufficiente utilizzare un semplice bicchiere di plastica, ovviamente spiegheremo tra poco in che modo questo è possibile.

TikTok ti offre una serie di soluzioni

TikTok e insieme a lui tutti i social che quotidianamente utilizziamo permette di trovare una serie di validi consigli per la risoluzione di alcune comuni problematiche. Nonostante la maggior parte di noi utilizzi queste piattaforme per passare del tempo in relax, scrollando i video è possibile trovarne di molto interessanti.

Proprio i social ci insegnano la possibilità di provvedere alla risoluzioni di comuni problemi in maniera semplice ed economica. Questa volta ci insegnano ad affrontare un volo senza quella fastidiosa sensazione alle orecchie.

Come utilizzare i bicchieri di plastica

Per non sentire fastidio alle orecchie durante il volo, è sufficiente mettere all’interno di ognuno di loro della carta assorbente bagnata con dell’acqua tiepida. Quindi si possono mettere i bicchieri vicino alle orecchie. Chi lo consiglia è un’infermiera che dimostra come il vuoto d’aria che si crea sia molto efficace.

Un metodo perfetto, che ognuno di noi può utilizzare per prevenire i fastidi che si provano durante il volo.