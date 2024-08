Pavia, concerto metal: chitarrista raggiunto da una fucilata sul palco | Quando il pubblico non gradisce

Concerto metal con metallo pesante: spari su una band che si stava esibendo a Pavia. Ferito il chitarrista, preso finalmente il colpevole.

La notizia è di questi ultimi giorni: una band metal è stata raggiunta da alcuni colpi di fucile mentre di esibiva sul palco. Poteva essere una strage.

Non sarebbe la prima volta che accadono tragedie durante concerti o eventi. Solo il mese scorso è accaduto in Brasile, dove durante un concerto un cantante è morto fulminato dopo essere stato abbracciato da un fan bagnato.

Nel 2004 è toccato al chitarrista dei Pantera, assassinato sul palco a colpi di pistola. Ma sono tanti gli esempi che potremmo fare.

Per fortuna almeno questa volta non ci sono state vittime, ma è stato solo un caso. Scopriamo cosa è successo.

Pavia: spari al concerto

Tutto è accaduto a Bereguardo, in provincia di Pavia, dove un concerto dei Burial of Babylon, un gruppo metal, si è concluso a causa di alcuni spari che hanno raggiunto il chitarrista Simone Maffei, di 20 anni. Il ragazzo ha dichiarato di aver avvertito come una bruciatura all’altezza della spalla e di aver pensato di essere stato punto da un insetto. In realtà era stato colpito da uno dei proiettili. Nessuno si era accorto di nulla a causa del volume della musica.

Il ragazzo racconta al Giorno: “Sentivo prurito e bruciore alla spalla, al quarto brano mi sono messo la mano sotto la maglietta e l’ho trovata imbrattata di sangue, capendo che non poteva essere stato solo un calabrone o un tafano. Ma ho continuato a suonare, anche per non creare panico”. Finito il concerto, è stato trasportato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, e gli è stato estratto un pallino calibro 4.5, sembra partito da una carabina. Altri segni sono stati trovati anche sugli strumenti musicali del gruppo.

Una tragedia sfiorata

Il sindaco della cittadina, Felice Bonizzoni, ha espresso tutto il suo rammarico peer quanto accaduto, e ha dichiarato: “In paese non ci sono mai state lamentele per il volume troppo alto. Mi auguro che la polizia riesca ad identificare al più presto il responsabile di questo gesto”. La squadra mobile di Pavia, incaricata delle indagini, pare abbia già fermato un uomo, molto probabilmente proprio il colpevole, dopo un attento lavoro di indagini. Le autorità hanno incrociato i nomi dei residenti nella zona con i possessori di armi che corrispondono a quelle precise caratteristiche balistiche.

All’uomo fermato è stata sequestrata sia la carabina utilizzata che diverse altre armi da sparo e munizioni rinvenute in suo possesso. Si attendono sviluppi e soprattutto il movente.