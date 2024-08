Alluminio o pellicola: cosa usi per conservare gli alimenti? | L’agronomo ti spiega cos’è meglio usare e quando

Tu cosa utilizzi per conservare gli alimenti? L’alluminio o la pellicola? L’agronomo ti spiega quale delle due è la scelta migliore che tu possa compiere.

Conservare gli alimenti richiede non poca cura da parte di ognuno di noi. Riuscire a mettere via i cibi senza doverli buttare si rivela veramente molto importante per evitare che vi sia dello spreco alimentare. Questo è un argomento su cui si pone molta attenzione.

Ormai da molti anni è partita la lotta allo spreco. Buttare via dei cibi è ingiusto nei confronti di coloro che non hanno la stessa fortuna e non possono comprarli.

Anche i programmi televisivi in cui si cucina, hanno assunto l’impegno di non gettare via il cibi, ma utilizzarlo fino alla scadenza, fino a quando non diventa immangiabile. Un modo di agire che si ripercuote anche nelle nostre case. Molta l’attenzione nei confronti di un grande errore, quello di non riuscire a conservare tutto nella maniera corretta.

Ma tu, con cosa conservi gli alimenti? Con l’alluminio o con la pellicola? Ecco un segreto che in pochi conoscono e soprattutto un errore che ancora oggi in tanti commettono. A rischio c’è la tua salute.

Alluminio o pellicola? Ecco cosa ci dice l’esperto

A dirci cosa sia meglio tra la pellicola e l’alluminio è Daniele Paci un noto ed esperto agronomo che interviene sulla pagina ufficiale di Instagram Starbeneofficial. Paci ci spiega il segreto su quelli che sono due prodotti molto utilizzati in cucina, utili per conservare gli alimenti in frigo o nel congelatore.

Insieme alla carta da forno, la pellicola e l’alluminio sono tra gli accessori da cucina più utilizzati in assoluto. Questo vale sia per cucinare che per conservare il cibo che avanza. Ma c’è un errore che in pochi sanno di commettere, ma che può influire sulla loro salute.

Attenzione a questo particolare

Per capire se si dovrebbe utilizzare la pellicola o la carta alluminio occorre fare una premessa. In alcuni casi l’alluminio, come la plastica potrebbe essere tossica. Quindi al loro interno non si devono conservare cibi salati o grassi.

In questo specifico caso occorre scegliere una pellicola senza PVC. In questo specifico caso è possibile utilizzarla per qualsiasi tipologia di cibo.