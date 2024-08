Rinnovo patente, perché il codice 62 è il peggiore che possono assegnarti | Controlla subito se lo trovi scritto: limitazioni enormi per guidare

Il codice 62 è il peggiore che ti possano apporre sulla patente. Attenzione, controlla le limitazioni nella guida che devi seguire.

La patente è quel documento che ogni automobilista deve avere con se. L’unico in grado di dare prova che effettivamente il soggetto è in grado di mettersi alla guida della propria vettura. Il sistema stradale italiano prevede che ci siano diverse categorie di patente di guida, con ognuna di esse è possibile mettersi al volante di uno specifico tipo di mezzo.

Generalmente quando si parla di patente ci si riferisce solo ed esclusivamente a quella per la guida dell’automobile, ma essa non è l’unica. Infatti le patenti permettono di guidare mezzi diversi e per ognuna di esse ci sono delle regole specifiche.

Soffermandoci su quella di categoria B, essa può essere conseguita a 18 anni e permette di guidare tutte le tipologie di automobili. Le uniche limitazioni sono valide per i primi 3 anni di guida, in cui è possibile mettersi al volante di specifiche automobili, che non superano specifiche cilindrate.

Anche il rinnovo segue delle regole precise che indicano il lasso di tempo che passa tra un rinnovo e l’altro, che si riduce con il passare degli anni.

Il rinnovo della patente, cosa sapere

Dopo aver conseguito la patente di guida a 18 anni compiuti, si provvede al rinnovo del documento ogni 10 anni, fino al compimento del 50esimo anno d’età dell’automobilista. Successivamente si passa a un rinnovo ogni 5 anni fino a 70 anni compiuti. In un secondo momento il rinnovo potrebbe avvenire anche in lassi di tempo più brevi, fino al rinnovo annuale.

Il rinnovo è importante per provvedere al controllo che l’automobilista sia ancora in possesso delle capacità psico-fisiche di mettersi al volante. In alcuni specifici casi, come succede con il codice 62, si indicano degli specifici obblighi.

Cosa significa il codice 62 sulla patente

Il codice 62 sta ad indicare, la possibilità di “guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione“. In altre parole, nel caso in cui sulla patente ci sia tale codice, occorre non allontanarsi più di un certo chilometraggio da quella che è la propria abitazione abituale.

Un limitazione questa, che dovrebbe essere utilizzata in maniera specifica, come quando si è affetti da una specifica patologia o per motivazioni similari.