WhatsApp, novità assoluta: funzionerà anche senza rete Internet | Ti perseguita anche quando pensi di essere disconnesso

Da adesso in poi Whatsapp potrà funzionare anche senza connessione internet. Ormai è ufficiale, non ti lascerà mai da solo.

Era l’ormai lontano 2009 quando Whatsapp per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel panorama tecnologico. Fin dal primo momento l’applicazione ha riscosso un enorme successo, soprattutto da quando ha reso possibile scambiare messaggi in maniera istantanea.

Lo utilizziamo, ad oggi, in maniera quotidiana, per comunicare veramente con tutti. Numerose le funzionalità che nel tempo sono state implementate per rendere il suo utilizzo molto più piacevole. Ad oggi considerarla solo un’app di messaggistica istantanea è veramente riduttivo.

Potremmo affermare che in effetti, ad oggi Whatsapp è un vero e proprio social. Su cui è possibile pubblicare anche i propri stati, alcune delle foto di ciò che si sta facendo in un particolare giorno. Insomma, non solo un modo per comunicare in maniera diretta, ma anche indirettamente con le immagini.

Di mese in mese gli aggiornamenti hanno continuato a modificare le funzionalità dell’applicazione. Da quando è diventato proprietà di Meta, Whatsapp è diventato completamente differente da quello per cui in realtà è nato, ma continua a cambiare e adesso potrebbe anche funzionare senza internet.

Potrai condividere i file anche senza connessione

Il nuovo progetto per quello che riguarda Whatsapp prevede la possibilità di non essere più dipendenti dalla connessione Internet, senza la quale, ormai, non è più possibile stare. Uno strumento che permetterebbe, di non dover sfruttare la connessione quando i file sono troppo pesanti, utile nel caso in cui ci si trovi in luoghi dove vi è una copertura limitata o poco stabile.

La funzionalità, compatibile con qualsiasi dispositivo, prevede la possibilità di scansionare un Qr-Code sullo schermo del dispositivo, che può essere essere utilizzato per riuscire a vedere il file da condividere.

Modifiche in fase di prova

Nelle ultime settimane si è molto parlato di Whatsapp e dei suoi sviluppi. I futuri cambiamenti sono tutti nella versione Beta dell’app di messaggistica e ben presto arriveranno anche nelle versioni che utilizziamo comunemente.

Prima delle funzionalità per scaricare file senza l’utilizzo della connessione internet, si era parlato della possibilità di poter avere la possibilità di trascrivere i tanto odiati messaggi vocali, scegliendo anche tra diverse lingue.