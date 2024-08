I 10 alimenti che non devi mai riscaldare nel forno a microonde | Possono generare sostanze tossiche per la tua salute

Utilissimo per risparmiare tempo in cucina, il forno a microonde da nostro alleato può trasformarsi in un pericolo. Cosa non devi mai riscaldare al suo interno.

Il forno a microonde è uno di quegli elettrodomestici che in breve è diventato un grande alleato in cucina, indispensabile per chi è sempre di fretta.

La sua capacità di cuocere in pochissimo tempo un’infinità di alimenti lo rende davvero prezioso. Vuoi mettere lessare una patata in 5 minuti invece che 20?

Inoltre permette di usare anche pochissimi grassi e condimenti, visto il metodo di cottura che sfrutta le onde per generare calore dall’interno del cibo e non dall’esterno come avviene per gli altri metodi.

Ma attenzione, usato anche per riscaldare, ci sono alcuni cibi per i quali sarebbe meglio usare un altro modo. Possono diventare tossici! Scopri quali.

Forno a microonde: non usarlo per scaldare questi cibi

Alcuni alimenti possono essere cotti si, ma non scaldati nel microonde. È il caso del riso, che potrebbe contenere spore di un batterio responsabile di intossicazioni alimentari che possono sopravvivere alla cottura e proliferare. Le uova sode non vanno né cotte né scaldate nel microonde, perché il guscio esploderebbe per il vapore accumulato al suo interno.

E quante volte le mamme hanno conservato il proprio latte per svariati motivi e poi scaldato in questo modo? Anche qui, batteri a go go. Meglio usare un semplice pentolino. E usalo anche se ti è avanzata della salsiccia dal barbecue. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Food Control, estratto da Reader’s Digest, “il riscaldamento delle carni lavorate con radiazioni a microonde contribuisce alla formazione di prodotti di ossidazione del colesterolo (COP), che sono stati collegati allo sviluppo di malattie coronariche”. Meglio evitare anche verdure a foglia verde, come gli spinaci. Essendo ricche di nitrati possono diventare tossiche.

E nemmeno questi

Anche se pochi scaldano o cuociono la frutta nel microonde, meglio avvisare: è pericoloso. Anche scongelarla, poiché si svilupperebbero sostanze nocive. Il pollo ovviamente sappiamo già quanto sia delicato. I batteri presenti sulla carne potrebbero proliferare in un attimo. Tra gli insospettabili abbiamo le patate che, come il riso, possono essere cotte nel microonde ma meglio consumarle in un paio di giorni al massimo

I funghi sono un altro alimento pericoloso che scaldato con questo metodo può causare mal di stomaco. Infine, meglio evitare anche il peperoncino. Non solo le onde elettromagnetiche lo rendono molto più piccante e aggressivo, ma la capsaicina, la sostanza che lo rende piccante, si volatilizza. E una volta aperto lo sportello, finirebbe nei tuoi occhi.