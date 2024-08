Cosa vogliono dire quei codici stampati sul guscio delle uova | Non comprarle mai se trovi scritto questo numero

Hai presente i codici presenti sopra alle uova al supermercato? Sai a cosa si riferiscono? Ecco svelato il segreto che ti aiuterà ad essere cosciente di quello che compri.

Le uova sono tra gli alimenti più comprati da ogni famiglia che va al supermercato a fare la spesa. Gli scaffali dei supermercati, sono pieni di numerose tipologie di uova, di tutte le misure e tipologie. In casa non possono di certo mancare, per la loro capacità di essere versatili.

Di sicuro si tratta di un alimento che è alla base della nostra dieta, anche considerando il gran numero di ricette in cui sono indispensabili. Si possono mangiare le uova come piatto a se stante, a colazione sono perfette, ma anche a cena, quando proprio non si sa cosa cucinare.

Ma le uova possono anche essere utilizzate per preparare, polpette, primi piatti, pasta fresca e alcuni dei più gustosi dolci che la tradizione italiana ci mette a disposizione. Un alimento versatile che tanto piace a tutti e che mette d’accordo la famiglia intera.

Sono molte le domande che ognuno di noi si pone proprio sulle uova e sulle loro caratteristiche, ad esempio, cosa indicano quei numeri sul guscio?

Le uova e il loro essere un alimento controverso

Ma è nato prima l’uovo o prima la gallina? Questa la domanda che in molti si pongono, ma a cui, ad oggi, nessuno sa dare una risposta. Ovviamente non è nemmeno l’unica delle domande che ci si pone sull’uovo, ad esempio, perchè al supermercato le troviamo sullo scaffale e a casa, invece, le teniamo in frigo?

Soprattutto, ma cosa indicano quei numeri che sono sul guscio? Considerato l’elevato rischio, per quello che riguarda la contaminazione di questo alimento, è importante conoscere alcuni particolari per ridurre al minimo il rischio.

Da Instagram la risposta a una delle nostre domande

La risposta a questa domanda ci arriva proprio da Instagram. Bruno Bogunovic ci spiega cosa indicano i numeri sopra alle uova e soprattutto in che modo è possibile fare una spesa che sia coscienziosa.

Se il codice che sta sulle uova inizia con un numero da 0 a 3 le galline sono di allevamento biologico allevate a terra. Invece se il numero è il 3 allora l’uovo arriva da un allevamento di galline tenute in gabbia. Attenzione.