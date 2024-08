Trucco per eliminare cattivi odori in lavatrice | Svita quel tappo segreto dentro lo sportellino in basso

La lavatrice è la nostra migliore alleata in casa. Ma come fare quando lascia cattivi odori? Ecco il trucco per eliminarli.

Quanto poteva essere difficile la vita quando non esisteva la lavatrice? Immagina, montagne di indumenti – le famiglie erano molto numerose – tutti da lavare a mano. E senza acqua corrente in casa!

Le donne si recavano in passato presso fiumi e corsi d’acqua, e qui inginocchiate sul terreno strofinavano e battevano i panni fino a farli tornare puliti. In seguito soni nati i lavatoi pubblici.

Ma vuoi mettere la fatica pazzesca? Le lenzuola, le coperte, grandi e pesanti da lavare a mano. L’invenzione della lavatrice è stata una vera svolta nella nostra vita.

Per questo motivo occorre prendersene cura, perché quando inizia ad avere problemi sono dolori. Chiamare un tecnico, a meno che non sia ancora in garanzia, può essere molto dispendioso. Meglio prevenire. Scopri come prendertene cura.

Lavatrice: come eliminare i cattivi odori

Sarà capitato anche a te almeno una volta: apri l’oblò della lavatrice e senti fuoriuscire un cattivo odore. E il guaio è che spesso rimane attaccato ai panni, che invece di profumare di buono e pulito, puzzano. Cosa fare in questo caso? Ci sono diverse motivazioni che potrebbero essere la causa di questo problema. Quasi sicuramente non hai seguito degli accorgimenti che servono a mantenere l’elettrodomestico nelle condizioni ottimali.

Innanzitutto, cerca di evitare i lavaggi a basse temperature, ovvero sotto i 30 gradi, che sono il limite. E limita i lavaggi brevi. Lo sporco non sarebbe eliminato del tutto, non avrebbe il tempo di sciogliersi, e finirebbe per accumularsi. E quando usi l’ammorbidente, se proprio non riesci a farne a meno, non esagerare.

Il tappo segreto

Ad ogni lavaggio oltre al detersivo – liquido – usa anche un additivo igienizzante, per esempio della candeggina delicata. Oltre ad igienizzare i tessuti, mantiene anche puliti il cestello, le guarnizioni, e tutte quelle parti in cui col tempo possono accumularsi muffe e cattivi adori. Inoltre dopo ogni lavaggio, asciuga l’interno della lavatrice e tieni lo sportello aperto.

Infine ecco cosa devi fare ogni 3-4 mesi: una pulizia profonda. Con uno straccio bagnato di candeggina o uno spray igienizzante alla candeggina, passa tutto l’interno del cestello insistendo sulle guarnizioni. Smonta il cassetto del detersivo e pulisci a fondo, qui si accumula detersivo, muffa e batteri responsabili dei cattivi odori. E soprattutto, svita il filtro e puliscilo accuratamente. In questo modo, manterrai la tua lavatrice pulita e igienizzata.