Se usi Instagram sarà sempre più problematico per te incontrare il partner ideale, lo studio rivela perché

Il tuo utilizzo eccessivo di Instagram non farà altro che renderti difficile l’incontro con il tuo partner. A dirlo sono gli esperti.

Avete presente la cara applicazione per pubblicare foto che tutti utilizziamo in maniera quotidiana? Sì, stiamo parlando proprio di Instagram, lì dove pubblichiamo i nostri scatti migliori e dove ormai, trovano posto tutti coloro che decidono di lavorare con i social.

La sua notorietà era stata messa in crisi da TikTok il social cinese dove vengono pubblicati video più o meno divertenti. Ma adesso che è chiaro che i due social possono tra loro interagire, semplice immaginare che insieme sono diventati una vera e propria macchina da guerra.

Ma veniamo al dunque, parlavamo di Instagram, forse il social che in questi anni ha subito il maggior numero di modifiche, sviluppi e cambiamenti. Sulle sue pagine non si fa altro che condividere le proprie immagini più belle.

Peccato che è ormai abitudine comune, quella di andare a ritoccare in maniera più o meno importante le foto che si decide di postare. Questo sembra influenzarci molto più di quello che si possa pensare. Ad oggi modificare le foto sembra essere non solo un’abitudine, ma qualcosa da poter fare in maniera molto semplice dal proprio dispositivo.

Instagram distorce quelle che sono le nostre aspettative

Questa abitudine di modificare le foto in maniera sistematica non fa altro che andare a creare delle aspettative eccessive nell’occhio di chi guarda le immagini e crede che quella sia la realtà. Ecco la notizia, purtroppo, è che non è affatto così e finiamo per farci i conti in maniera quasi quotidiana.

Sempre più di frequente i giovani si incontrano sul web, peccato che poi i filtri non fanno altro che creare delle aspettative completamente inattese. Ecco per quale motivo trovare poi un partner all’altezza delle proprie aspettative è completamente impossibile. I giovani sempre più alla ricerca del brivido e del piacere fine a se stesso, finiscono per non riuscire mai ad impegnarsi in una relazione fissa.

Occorre uscire dai social

È il momento di prendere coscienza di qualcosa veramente importante, i social non sono la realtà e riuscire ad uscire dagli stereotipi è importantissimo. Questo non solo salva la propria vita sociale, ma anche portare problemi di autostima, ansia e salute mentale.

Le piattaforme social e i siti di incontri fermandosi all’aspetto fisico della persona non fanno altro che creare problematiche nell’approcciarsi agli altri. Occorre quindi un approccio che sia critico e riflessivo, un’educazione all’utilizzo dei social. Ricordandosi di non esagerare nell’editing.