Ikea, il trucco della borsa è micidiale: perché non dovresti mai usarla quando entri nel punto vendita

La catena internazionale Ikea utilizza le sue borse con un trucco incredibile. Scopri perché sarebbe meglio non usarle quando entri nello store.

Attratti dai prezzi imbattibili e dalle offerte imperdibili – nonché dalle famose polpette – tutti siamo stati almeno una volta nella vita acquirenti di Ikea.

Il colosso svedese che vende mobili e non solo, si è ormai affermato a livello mondiale da circa 80 anni con quasi 500 punti vendita praticamente ovunque.

L’iter dell’acquirente tipo è sempre lo stesso: “mi serve una sedia da scrivania, la trovo sicuramente da Ikea a prezzo basso”. E poi esci che hai acquistato anche un tavolo, un mobiletto per l’ingresso e le candele profumate.

Ma come mai accade questo? Tutta colpa della borsa. E qualcuno ti spiega il perché. La verità è sconvolgente, ma conoscerla è utile.

Ikea: il trucco della borsa

Passare un pomeriggio da Ikea è il passatempo preferito di moltissime persone. Peccato che sia anche dispendioso. Perché non riusciamo a limitarci negli acquisti? La spiegazione è più semplice di quanto pensiamo.

Come accade per moltissimi altri esercizi commerciali, entrano in atto delle precise strategie di marketing che spingono il cliente a comprare di più senza che questi se ne renda conto. Nel caso di Ikea, c’entra la mitica borsa gialla – o blu – che si trova all’ingresso.

La verità spiegata dagli esperti

A rivelare come stanno le cose è stato Johan Stenebo, ex direttore di Ikea che ne ha parlato, come riporta il Sun, a Channel 5, rivelando alcune delle tattiche impiegate per far spendere di più ai clienti. “Bisogna invogliare il cliente ad acquistare e, mentre afferrano una di quelle buste gialle, aprire mentalmente il portafoglio, inconsciamente” ha detto l’uomo. “Se mettono qualcosa nel carrello appena varcano la soglia, continueranno a mettercela dentro”.

In pratica avere una borsa in mano dello store ti invita a riempirla di articoli, o comunque ti predispone mentalmente all’acquisto. Difficile poi resistere agli articoli “mozzafiato”, quelli scontatissimi dell’outlet, per esempio. ”Gli articoli mozzafiato” continua l’ex direttore, “sono articoli il cui prezzo è così basso, a volte in perdita, da dare ai clienti l’idea che i prezzi da IKEA sono molto, molto bassi. Anche se non acquisti gli articoli che stai guardando, quell’impressione ha una sorta di effetto a catena su tutta la gamma”. E c’è di più. Persino il percorso labirintico è studiato apposta per spingere il cliente a spendere. Il fatto di vedere una camera completa te la fa immaginare a casa tua, e quindi compri per ricreare lo stesso ambiente. Ora che lo sai, la prossima volta che vai da Ikea, non prendere la borsa all’ingresso.