Trucco del limone, mettilo a spicchi nel forno e fallo cuocere | Dopo mezz’ora avrai un elettrodomestico nuovo

Se metti alcuni spicchi di limone nel forno, vedrai i risultati strabilianti che puoi raggiungere in poco tempo.

Il limone è uno dei prodotti che ognuno di noi ha sempre in cucina e che può essere molto più utile di quello che si possa credere. Sono molte le tips di pulizia che si possono mettere in atto semplicemente utilizzando il più famoso degli agrumi che si possono avere in casa.

Curiosando qua e là sul web, ecco che ci si imbatte in chi è un vero e proprio portento della pulizia della casa, le superfici tremano al solo pensiero. Artiste dello sgrassamento, campionesse olimpiche per la piega alle lenzuola.

Ma quando talenti di questo genere si uniscono all’arte del risparmio che tutti dovremmo imparare ecco che viene fuori come sia possibile pulire la propria casa con pochi, semplici ed economici ingredienti, come il limone, appunto.

Ricorda che i negozi specializzati in tali prodotti offrono numerose alternative, detersivi di qualsiasi marchio, con qualsiasi profumazione, più o meno naturali. Ma vuoi mettere i vecchi e piacevoli rimedi della nonna. Il limone rientra proprio in quest’ultimi e ti spieghiamo il motivo.

Il limone è il tuo braccio destro

Se c’è qualcosa che non dovrebbe proprio mai mancare nel tuo frigorifero e nella tua casa, in generale, questo è proprio il limone. Un agrume profumato, estremamente sgrassante, perfetto per tutte le superfici. Lo puoi utilizzare per cucinare, per preparare la limonata e anche per creare delle creme pulenti perfette per le tue superfici.

Insomma, il limone è ricco di proprietà e con la sua naturale acidità, può essere utilizzato in moltissimi modi differenti. In questo caso lo utilizziamo per pulire il forno, ma è il rimedio perfetto anche per il microonde, per il piano cottura e per l’interno del tuo frigorifero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ADDITIVE-FREE LIFESTYLE (@additivefreelifestyle)

Come utilizzare il limone per pulire il forno

Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle famiglie italiane, ma è anche quello che si sporca di più. I grassi di ciò che si cucina, si attaccano alle pareti e quando alcune ricette schizzano vicino al vetro, o colano irrimediabilmente il limone ti può salvare.

Prendi 3 limoni e tagliali a spicchi, mettili all’interno di una pirofila da forno con dell’acqua. Metti in forno a 200 gradi per 30 minuti e il gioco è fatto. Il vapore creato sarà in grado di scrostare il grasso dalle superfici, dovrai solo passare un panno.