Questo elettrodomestico provoca 20.000 decessi prematuri all’anno | Fai molta attenzione a come lo usi

Il vero killer degli elettrodomestici: non immagini di quale si tratti ma miete migliaia di vittime ogni anno.

Le nostre abitazioni sembrano riempirsi ogni anno di nuovi elettrodomestici e dispositivi a batteria, al punto che ci si chiede quando arriverà il futuro della domotica che permetterà di condensare ogni cosa all’interno di un solo unico grande computer centrale come abbiamo visto in molti film di fantascienza.

Dal climatizzatore, che si sta rendendo sempre più necessario, all’asciugatrice alle luci intelligenti fino a giungere a una delle ultime innovazioni, il robottino aspirapolvere e lava pavimenti: siamo ormai circondati da ogni tipo di tecnologia.

Non è difficile immaginare una rivolta degli elettrodomestici come avviene nelle migliori distopie: sembra, invece, alquanto improbabile per il momento. Per vedere i robot prendere possesso del pianeta dovremo aspettare ulteriori sviluppi dell’Intelligenza artificiale – già a buon punto.

Eppure c’è un particolare elettrodomestico che continua da anni e anni a fare vittime ogni anno: si tratta di una quota affatto trascurabile che viaggia su cifre intorno ai 20.000 morti all’anno sul pianeta: ecco di cosa si tratta e come arginare questo fenomeno.

Un elettrodomestico assassino: non te ne accorgi nemmeno

Avete indovinato di quale elettrodomestico stiamo parlando? Sono proprio loro, i fornelli a gas. I calcoli sulle vittime sono stati effettuati niente di meno che dall’Università di Stanford, che ha divulgato come la cifra sia pari a circa 19.000 morti l’anno a causa dei fornelli a gas.

Lo studio del team di Stanford è stato pubblico sulla rivista Science Advances; è stato sottolineato come l’utilizzo di fornelli a gas aumenta il pericolo del 75% rispetto alle linee guida di esposizione stabilite dall’OMS non solo per l’eventualità di morte ma anche per quanto riguarda l’insorgenza di patologie respiratorie.

Fornelli a gas: un rischio non calcolato

Ogni volta che viene utilizzato un fornello a gas, questo rilascia sostanze quali biossido di azoto, monossido di carbonio e benzene, ovvero agenti inquinanti che possono avere effetti negativi sulla tua salute e su quella della tua famiglia, specie se in casa ci sono bambini.

Sono molte le persone che acquistano, infatti, piani di cottura a induzione, di certo non dannosi per la salute e in molti casi anche più efficienti: consentono, quindi, un risparmio energetico maggiore rispetto ai fornelli a gas. Le autorità si stanno muovendo in tal senso per sensibilizzare la popolazione verso i rischi dei fornelli a gas.