Accesso proibito a questa isola: nessuno può sopravvivere lì per più di 5 minuti

Se stai progettando le vacanze quest’isola è uno dei posti da cui tenersi lontani. Qui nessuno può sopravvivere per più di 5 minuti.

In tutto il mondo ci sono alcuni posti da cui sarebbe meglio tenersi alla larga, per una serie di diversi motivi. Guerre, clima estremo, animali pericolosi e in generale condizioni che non consentono di poter sostare, sono solo alcuni di questi motivi.

I viaggiatori lo imparano a proprie spese, i residenti del luogo ne sono già consapevoli, alcuni paradisi sono tanto belli da vedere quanto letali.

Per esempio al largo della costa di San Paolo, in Brasile, c’è un’isola bella e maledetta, quasi impossibile da visitare. Quasi, perché qualche temerario ci prova sempre.

Ma qui è difficile muoversi, ed è difficile, una volta arrivati, restare vivi per più di 5 minuti. Scopriamo come si chiama questo luogo oscuro e perché è letale.

L’isola maledetta: qui è facile morire

Parliamo dell’isola di Queimada Grande, conosciuta come Isola Cobra. Cos’ha di particolare? Che pur essendo di soli 430 chilometri quadrati, è piena zeppa di serpenti velenosissimi. Come riporta Focus: “Secondo una stima dello Smithsonian Institute, ospita tra i 2.000 e i 4.000 serpenti velenosi su una superficie di poco più di 4.000 metri quadrati.” Per questo motivo le autorità del posto ne hanno vietato l’accesso anche se, come detto, qualche temerario ci si avventura. Ma si tratta per lo più di bracconieri che cercano di catturare i serpenti.

Secondo alcune leggende, a riempire l’isola di serpenti velenosi sarebbero stati i pirati per proteggere un tesoro nascosto. Mentre secondo la comunità scientifica, i rettili risalirebbero a circa 11mila anni fa. In origine questo lembo di terra era legato alla terraferma, ma dopo l’innalzamento del mare, si sarebbe separato. Sono nate così Queimada Grande e Queimada Pequena.

Il serpente più velenoso

Come mai i serpenti in questo luogo sono tanto letali? Tutta questione di sopravvivenza. Terminati i mammiferi di cui cibarsi, la loro dieta si è dovuta adattare e le prede sono diventate gli uccelli migratori. Il morso è diventato quindi 5 volte più velenoso degli altri serpenti. Qui si trova il Bothrops insularis, conosciuto anche come Ferro di lancia, uno dei serpenti più mortali al mondo.

Sempre Focus lo descrive come: “Un crotalo considerato tra i serpenti più pericolosi al mondo – deve il suo nome per la particolare colorazione della pelle -, visto che il suo veleno potenzialmente può uccidere una persona in meno di un’ora ed è mortale nel 7% dei casi”. L’isola Queimada grande è affascinante ma meglio non accostarsi ad essa.