Trucco della corda, come irrigare le piante di case quando sei in vacanza

Non temere per le tue piante quando andrai in vacanza. Con una corda riuscirai a irrigarle anche se non ci sei e non ne perderai nemmeno una.

Ogni anno puntualmente si ripete lo stesso dilemma: devi partire per le vacanze e non sai come fare con le piante che tieni in casa. Un vero grattacapo.

Non tutti hanno la fortuna di poter disporre di vicini di casa, amici o parenti a cui lasciare le chiavi e che se ne possano occupare bagnandole quando c’è bisogno.

Lasciarle da sole abbandonate a se stesse è fuori discussione, morirebbero in pochi giorni di caldo e sete. E sarebbe un vero peccato. Cosa possiamo fare?

Oggi ti sveliamo il trucco della corda. Un metodo molto semplice che ti permetterà di allontanarti da casa senza doverti preoccupare delle tue piante.

Irrigazione piante: il trucco della corda

Andare in vacanza senza pensieri quando si posseggono delle piante non è facile se non si possono affidare a qualcuno. Ma ci sono dei trucchi che possono essere di grande aiuto se messi in pratica correttamente. Come quello della corda. Molto semplicemente ti servirà solo una corda di lana o cotone e un secchio o una bacinella, che sicuramente hai a casa. Cosa devi fare? Posiziona le piante da innaffiare in tua assenza accanto ad un tavolo o un muretto, sui quali dovrai poggiare il secchio o la bacinella. Insomma devono essere in posizione sopraelevata rispetto ai vasi.

Dopodiché posiziona un’estremità della corda nel contenitore scelto pieno di acqua, e l’altra estremità nella terra del vaso, assicurandoti che raggiunga il fondo, il più vicino possibile alle radici. Puoi praticare un foro nella terra con un bastoncino, e poi inserirvi la corda. Assicurati che la corda sia ben bagnata e inzuppata prima di inserirla nel vaso. In questo modo l’acqua fluirà lentamente bagnando le radici della pianta per il tempo che sarai via. Oltretutto con più corde puoi innaffiare più vasi contemporaneamente.

Gli altri metodi

Oltre al trucco della corda, per innaffiare le tue piante mentre sei via a goderti la vacanza ci sono anche altri metodi che puoi adottare. Per esempio con delle semplici bottiglie di plastica. Pratica dei piccoli fori nel tappo della bottiglia, riempila di acqua e inseriscila nella terra capovolta. In questo modo l’acqua filtrerà lentamente.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di posizionare dei grossi cubetti di ghiaccio sul terreno . In questo modo, man mano che il ghiaccio si scioglierà lentamente, la terra potrà assorbire gradualmente l’acqua. Ma questo potrebbe avvenire più velocemente di quanto pensi a causa del caldo, quindi è applicabile in caso di vacanze molto brevi.