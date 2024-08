Rapina senza spargimento di sangue | “Te la lasciano fare senza problemi se sai da chi andare”, confessione shock di un ex ladro

Il trucco della rapina perfetta, più semplice di quello che si possa pensare. Ecco svelato come fanno a portare via tutto.

Strano mondo quello del web, dove si trova proprio di tutto. Dopo lo scandalo dei video in cui veniva mostrato come portano via le auto ai poveri automobilisti malcapitati, ecco che il web ci propone altro di molto interessante.

Sembra quasi assurdo poter trovare online video di questo genere, ma in fondo l’informazione e il web ormai, non si fermano più davanti a nulla. Curiosando qua e là, ecco che è possibile trovare anche un tutorial molto interessante su come avvenga la rapina perfetta.

Negli ultimi mesi non sono stati pochi i casi di cronaca che hanno riempito la cronaca di buona parte delle città italiane. Ladri di automobili, colpi sia in casa che nei negozi che in banca. Ricordiamo che proprio di poche settimane fa in pieno giorno dei malviventi hanno tentato una rapina in un centro commerciale di Roma.

Di seguito non solo la spiegazione di come sia possibile effettuare la rapina perfetta, ma anche il video in cui viene indicata la maniera corretta di agire.

Il tutorial che non ti aspetti

Non ve lo aspettavate un tutorial di questo genere vero? Eppure lo dicono veramente in tanti che sul web è possibile veramente trovare di tutto, da come iniziare a fare l’uncinetto a come si può condurre la rapina perfetta. Non dovrebbe meravigliare più niente ormai.

Quando ci si appresta a fare qualcosa per la prima volta, sempre meglio affidarsi a dei professionisti, anche nel campo delle rapine. Ovviamente si fa per scherzare, ricordiamo che si tratta di un reato e che di finisce dritti dritti in galera. Meglio evitare gli emulatori.

La rapina perfetta, altro che Diabolik

Quindi secondo gli esperti, la rapina perfetta funziona proprio così, si va dal direttore della banca e gli si dice apertamente che si vuole fare una rapina. Lui se non è sciocco da far agitare tutti, dovrebbe accettare la questione e lasciar fare.

Sembra assurdo, ma in fondo ha un non so che di sensato. In effetti, anche in caso di rapina, la scelta migliore è sempre quella di non creare panico.