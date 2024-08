WhatsApp, prova subito la nuova funzione che trascrive i maledettissimi vocali | Almeno ora puoi usarli senza farti odiare

Se odi anche tu i vocali, ecco la nuova funzione che ti permette di trascriverli velocemente, senza troppe difficoltà. La rivoluzione Whatsapp.

Whatsapp ancora oggi è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ognuno di voi che ci sta leggendo sfrutta le potenzialità di questa applicazione per poter comunicare veramente con chiunque. Si usa per scambiare i messaggi con la propria famiglia, con gli amici, con i colleghi di lavoro.

Non sono poche le aziende che si avvalgono di un numero di cellulare e di WhatsApp per le comunicazioni con i loro clienti. Anche in alcuni uffici, decidono di avere un numero su cui è possibile ricevere messaggi tramite tramite WhatsApp.

Ormai sono diversi anni che l’applicazione spopola letteralmente tra gli utenti, il tutto anche grazie a una serie di funzionalità che permette di comunicare in maniera semplice e veloce. WhatsApp permette di scrivere Stati, inviare i messaggi di testo, fare videochiamate. Ma se c’è una funzionalità che molti odiano è quella dei messaggi vocali.

Per fare in maniera veloce in molti desidero di inviare un messaggio vocale, convinti che sia anche più semplice comunicare. Peccato che in alcuni casi ascoltare un vocale non si è immediato come leggere un messaggio di testo. Ma adesso le cose stanno per cambiare.

Ogni anno Whatsapp implementa alcune funzionalità

Lo sviluppo della tecnologia ci ha insegnato che proprio Whatsapp, di anno in anno decide di implementare alcune funzionalità a quelle già presenti. probabilmente in pochi ricorderanno che la piattaforma di messaggistica era nata come un luogo dove condividere le proprie idee. Un po’ come si fa su Facebook quando si posta il proprio stato d’animo, o quello che si sta facendo.

Solo in un secondo momento Whatsapp è diventato un mezzo di comunicazione veramente molto importante. Ad oggi continua ad esserlo nonostante ci siano diverse applicazioni che gli fanno concorrenza.

I messaggi vocali non saranno più un problema

Sembra che il buon Whatsapp stia pensando di implementare una funzione che permetta di trascrivere le note vocali. Una possibilità che renderebbe la vita molto più facile a tutti coloro che si trovano in difficoltà ad ascoltare un vocale che a volte diventa un monologo.

I nuovi sviluppi tecnologici permetterebbero all’applicazione di identificare la lingua dell’audio e quindi riportare fedelmente ciò che viene detto in un testo scritto. attualmente la funzionalità è stata inserita all’interno della versione beta di Whatsapp per Android. Probabilmente a breve l’avremo tutti a disposizione.