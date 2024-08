Nucleo oscuro della personalità: cos’è e perché predice comportamenti sessuali problematici

Un interessante studio ha mostrato la correlazione tra nucleo oscuro della personalità e sessualità problematica. I risultati sono incredibili.

Hai mai sentito parlare di nucleo oscuro della personalità? Sono i tratti definiti oscuri di persone con caratteristiche problematiche del comportamento.

Solitamente si fa riferimento alla “triade oscura”, rappresentata da narcisismo, psicopatia e machiavellismo. Ma in realtà ci sarebbero ben 9 tratti tutti caratterizzati dallo stesso comportamento.

Chi li mostra ha uno scarso interesse per ciò che accade al di fuori di se stesso ed è concentrato solo sui propri bisogni.

Uno studio ha messo in relazione questi tratti del nucleo oscuro della personalità con i comportamenti sessuali problematici, allo scopo di comprendere i problemi sociali che ne derivano.

Nucleo oscuro della personalità: le relazioni

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Personality and Individual Difference, come riportato da Psypost, ed ha coinvolto 410 partecipanti, ovvero 89 uomini e 321 donne con un’età media di 35 anni che hanno svolto un questionario contenente “35 elementi progettati per misurare cinque dimensioni di personalità di ordine superiore: insensibilità, inganno, diritto narcisistico, sadismo e vendetta”. Sono state applicate diverse scale per “valutare gli atteggiamenti e i comportamenti sessuali dei partecipanti”.

Le domande poste ai partecipanti vertevano su “i loro tentativi di attrarre qualcuno già in una relazione esclusiva”, “la loro gelosia nelle relazioni romantiche, l’intensità dei loro sentimenti e quanto la loro gelosia sia stata problematica”, “gli aspetti sia comportamentali che attitudinali dell’orientamento sociosessuale”, “il sessismo ostile e benevolo” e “la tolleranza delle partecipanti alle molestie sessuali”.

Cosa è emerso

Cosa è emerso dallo studio? Innanzitutto che soprattutto gli uomini “che hanno ottenuto un punteggio alto in inganno avevano maggiori probabilità di tentare di attrarre qualcuno che era già in una relazione esclusiva”. Inoltre “gli individui che traggono piacere dalla sofferenza altrui potrebbero essere più aperti a relazioni sessuali occasionali“. Vale lo stesso per gli individui ingannevoli, più propensi al sesso occasionale forse “a causa della loro tendenza a manipolare le situazioni a proprio vantaggio”. I narcisisti poi praticano un sessismo benevolo, mentre l’insensibilità è collegata al sessismo ostile. I vendicativi “hanno maggiori probabilità di avere atteggiamenti sessisti e di tollerare o addirittura approvare le molestie sessuali”.

I ricercatori affermano: “Queste scoperte potrebbero essere di interesse per gli operatori sanitari che lavorano con individui (e coppie) su problemi relazionali e sessuali”. Ma nello stesso tempo raccomandano ulteriori studi e approfondimenti sulla psiche umana.