I trucchi sconosciuti per servire in tavola la frutta che non sai mai come tagliare | Lascerai i tuoi ospiti a bocca aperta

Numerosi i trucchi per portare in tavola tutta la frutta che non sai mai come tagliare, ecco tutti i consigli che hai sempre voluto.

Nel pieno della torrida estate portare in tavola un piatto di frutta e qualcosa di veramente rinfrescante. In effetti dobbiamo ammettere che in questi lunghi periodi di caldo afoso, i frutti che i punti vendita metteranno a nostra disposizione sono veramente allettanti.

Tutto questo senza pensare ai grandi benefici che si possono ricavare proprio dal consumo di frutta fresca in maniera quotidiana. Ce lo dicono i nutrizionisti, la frutta esattamente come la verdura, offrono un gran numero di elementi nutritivi al nostro organismo.

Secondo gli esperti nell’arco della giornata dovremmo consumare ben cinque porzioni di frutta e verdura. Quindi essa dovrebbe essere la nostra compagna a colazione, spuntino di metà mattinata, pranzo, merenda e cena. Uno snack delizioso, fresco e sano.

Anche i nostri bambini dovrebbero imparare a consumare frutta in maniera regolare, arricchire la loro alimentazione con prodotti del terreno. Ma ci sono alcuni casi in cui portare in tavola la frutta tagliata in maniera piacevole da vedere, non è semplice come si possa pensare. Abbiamo alcuni segreti da rivelarti.

Servire la frutta è questione di stile

Ammettiamolo, quando sul web o durante un banchetto vediamo un tavolo imbandito di frutta, tagliata in maniera sfiziosa ci viene proprio voglia di assaggiarla. Perché in fondo anche a tavola l’occhio vuole la sua parte e un piatto presentato in una maniera piacevole da vedere, è molto più allettante di uno per cui invece non non si è avuto la minima cura nei dettagli.

Proprio per questo motivo il web pullula di una serie di video tutorial che offrirebbero una guida precisa su come tagliare e presentare la frutta. Come vedremo nel video qua sotto alcuni trucchetti sono veramente interessanti.

Da oggi tagliare la frutta non sarà più un problema

Come abbiamo visto nel video qui sopra, tagliare la frutta estremamente semplice. Prendiamo un semplice melone, prima di tutto si elimina la parte superiore a quella inferiore, poi si procede tagliandolo a fettine, in ognuno di essa si praticano due tagli laterali lasciando una parte centrale intatta. Andando poi a rimuovere le due estremità della buccia, si ottengono quelli che sembrano dei mini ghiaccioli di melone. Allo stesso modo seguire le righe dell’ananas permette di ricavarne dei cubetti.

Il cocomero? Basta tagliarlo in tanti piccoli cubi da mettere all’interno di una ciotola tutti da gustare. Anche il melograno sarà semplice da sbucciare, rimuovendo la parte superiore, praticando dei tagli sulla boccia, aprendolo delicatamente con le mani e togliendo la parte bianca all’interno. Rovesciarla all’interno di una ciotola e battere leggermente con un cucchiaio. Questi molti altri trucchi saranno veramente la svolta per quest’estate.