Auto danneggiata da ignoti: se segui questa procedura ti risarciscono tutto

Hai trovato la tua auto danneggiata? Devi seguire questo iter per poter avere il risarcimento dei danni avuti.

Purtroppo si tratta di un’esperienza che accomuna veramente molti automobilisti, ci riferiamo a quella di tornare al parcheggio di trovare la propria auto danneggiata. Ovviamente nessun biglietto sul parabrezza, i responsabili del danno sono scappati velocemente.

Insomma come si dice? Oltre al danno anche la beffa. Perché sei i proprietari dell’automobile che hanno danneggiato quella parcheggiata si fossero fermati e avrebbero lasciato un biglietto con i propri capiti compilando il Cid e risarcire i danni sarebbe aumentata la polizza auto.

Per evitare tutto questo i più furbi decidono di darsela a gambe levate e quindi di scappare via senza dir nulla sulla propria responsabilità. Purtroppo si tratta di episodi che nelle vie cittadine nei parcheggi succede molto più spesso di quello che si possa credere. Proprio per questo motivo è indispensabile sapere come difendersi da tutto questo.

A volte si tratta solo di distrazione, in alcuni casi è una svista o semplicemente aver preso male le misure per fare manovra. Potrebbe succedere ad ognuno di noi, ma questo non ci dà certo il diritto di scappare via dopo aver danneggiato un’automobile, senza almeno avvisare il proprietario della vettura stessa. Ma ci sarebbe sarebbe un modo che poteva avere risarcimento ugualmente.

Un testimone potrebbe esserti di aiuto

Poniamo il caso in cui un’automobile venga danneggiata in un qualsiasi parcheggio. Il buon senso direbbe che colui che l’imprudentemente ha creato il danno dovrebbe lasciare le sue credenziali, nome cognome e numero di telefono per essere richiamati. In alcuni casi gli automobilisti possono anche mettersi d’accordo tra loro senza far intervenire le polizze assicurative, che come sappiamo, sono sempre sinonimo di spesa.

Ma nel caso in cui l’automobilista imprudente fosse scappato via. Allora un buon metodo per poter provare ad avere un risarcimento è trovare un testimone che abbia visto l’urto e che magari abbia anche preso la targa dell’auto colpevole.

La Dash CAM ti aiuta a risolvere il problema

Fortunata tecnologia che ci viene incontro. Nel caso in cui si è provveduto ad installare una Dash CAM sul proprio mezzo, è possibile avere le immagini di coloro che hanno danneggiato la vettura. Allo stesso modo possono essere utilizzate le telecamere di sorveglianza.

In entrambi i casi occorrerà provvedere a una denuncia presso le autorità competenti, ovvero nel caso in cui non si sia conoscenza di chi sia stato il colpevole, è possibile procedere con una denuncia contro ignoti. Quindi si potrà procedere a inviare la denuncia presso la compagnia assicurativa che avvalendo su di un perito dovrebbe essere in grado di determinare l’ammontare del risarcimento.