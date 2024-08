Trucco salvapunti patente: se sei a secco è una manna dal cielo | Non te la tolgono più, tutto legale 100%

Ecco il trucco che ti aiuta a salvare i punti della patente. In questo modo puoi stare sicuro che non te la tolgono proprio più.

Erano nel 2009 quando nel sistema italiano entrava la patente a punti. Da quel momento in poi le sanzioni di tipo pecuniario si sono aggiunte quelle con decurtazione dei punti dalla patente. Ovviamente a decidere quanti punti e in quali occasioni venivano torti agli automobilisti, e il codice della strada.

Ogni patente veniva dotata di 20 punti, che potevano aumentare fino a un massimo di 30. In linea di massima coloro che di anno in anno non avevano commesso infrazioni, volevano aggiungere un punto alla propria patente.

Un modo per premiare gli automobilisti più virtuosi, quelli che non rendono la strada un vero pericolo. Con la nuova riforma del codice della strada, il rischio di rimanere senza la patente è veramente elevato. Quando non si hanno più punti, o occorre ripetere l’esame per poter avere la licenza di guida.

Ma ci sarebbe un trucco per evitare che tutto questo accada e per poter aggiungere punti alla propria patente. Andiamo quindi a vedere in che modo è possibile fare tutto questo.

Alcune delle infrazioni per cui è previsto il decurtamento dei punti

In realtà non sono poche le infrazioni al codice della strada per cui è previsto anche la decurtazione dei punti dalla patente. La guida senza cinture di sicurezza prevede cinque punti in meno, lo stesso utilizzare dispositivi cellulari durante la guida.

Anche l’eccesso di velocità, è causa di una riduzione dei punti sulla patente.in questo caso molto dipende da quanto veloce si andava rispetto al limite imposto sulla strada. In tutti questi casi l’automobilista si trova con alcuni punti in meno sul suo documento e per evitare il peggio deve in qualche modo intervenire.

Comunicare l’identità dell’automobilista

Nel caso in cui la sanzione per la quale ci si vede togliere i punti della patente è stata recapitata presso la residenza al domicilio dell’automobilista, è importante comunicare nel termine di 30 giorni se si era o meno alla guida. Quando il proprietario della vettura riceve la sanzione, può procedere comunicando che lui non era alla guida.

In questo modo è possibile evitare che vengono tolti i punti dalla patente. Ovviamente indicando le generalità del conducente, la giustizia interverrà nei suoi confronti, andando a decurtare i punti dalla sua patente.