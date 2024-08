Arriva sul mercato il gelato che non si scioglie | Rimane integro per 4 ore, ha solo un inconveniente

Arriva il gelato che non si scioglie. Potrai finalmente comprarlo durante la tua spesa e non avere problemi per consumarlo poi a casa.

Il gelato è sicuramente dessert più apprezzato del periodo estivo. Amato dai bambini, anche i grandi non disdegnano affatto. Dal gusto fresco e dolce ad oggi le gelaterie e le aziende che li producono ne hanno creati per tutti i gusti.

Tra le creme varie e la frutta, trovare un gelato che non è di proprio gradimento è assolutamente impossibile. Scommettiamo che anche chi dice che il gelato non gli piace, sta mentendo però non ammettere che in realtà ne mangerebbe un’intera vaschetta.

Il gelato in alcune occasioni può diventare anche un pasto completo, sicuramente un cibo consolatorio, di quelli in cui ci si rifugerebbe ogni volta che si è tristi o stanchi. Sarà che i film e i telefilm americani hanno influito sulle nostre menti, ma guardare un film con una vaschetta di gelato in mano è forse la migliore delle serate estive.

Il vero problema è che quando si compra il gelato al supermercato e lo si porta a casa, con l’elevate temperature di questo periodo, quello che si rischia è di dover bere piuttosto un frappè. Il gelato si scioglie sempre troppo velocemente. Ma sembra che ne abbiano inventato uno che dura per ben quattro ore.

La scienza ha trovato la soluzione al gelato che si scioglie

Poi dicono che la scienza non è utile al nostro vivere quotidiano. È stata lei a trovare una soluzione a quello che è uno dei maggiori problemi che ci si trova ad affrontare nel periodo estivo. A lavorarci un tipo di di ricercatori dell’Università del Wisconsin – Madison, negli Stati Uniti. Gli esperti hanno creato un gelato che non si scioglie.

Ovviamente il loro lavoro è stato minuzioso affinché tutto ciò che veniva inserita all’interno del gelato non andasse ad intaccarne il sapore. Il risultato sembra essere veramente perfetto.

Come è possibile avere un gelato che non si scioglie

Quello che hanno fatto i ricercatori e aggiungere del polifenolo di origine naturale al gelato. L’effetto di tale elemento non è permanente e prima o poi cristalli all’interno del ghiaccio finiranno per sciogliersi. Ma per ben quattro ore il gelato sarà perfetto come appena comprato.

In poche parole il poli fenolo agisce come stabilizzante all’interno del gelato. Essendo naturale e puro il poli fenolo non ha dovuto superare controlli sanitari e non è affatto dannoso per l’uomo.