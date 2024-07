Supermercato, i 5 trucchi di marketing criminale che ti fanno spendere di più | Non cadere nella trappola

Vai a fare la spesa e spendi sempre più di quanto preventivato? Sei caduto della trappola del marketing, è tutto architettato apposta. Scopri come sfuggirgli.

Capita praticamente a tutti. Andiamo a fare la spesa, dobbiamo prendere un paio di cose e ci ritroviamo con il carrello pieno, spesso di prodotti che nemmeno ci servono.

Colpa nostra? Non sempre. Se è vero che ci lasciamo trasportare dall’onda emotiva delle offerte – e spesso dalla fame – è anche vero che le offerte sono messe lì apposta.

I supermercati infatti adottano delle precise strategie di marketing che servono proprio per indurre il cliente ad acquistare e spendere.

Come evitare di cadere in queste trappole? Adottando alcune strategie anche tu. Ecco i trucchi per andare a fare la spesa e rientrare esattamente nel budget preventivato.

Supermercato: come evitare le strategie del marketing

La prima cosa da fare prima di uscire è preparare una lista della spesa e cercare di attenerti ad essa scrupolosamente. Può sembrarti una sciocchezza ma è dimostrato che se hai le idee chiare su ciò che ti serve, difficilmente corri il rischio di lasciarti trasportare dalle tentazioni create apposta. Altra strategia utile è quella di controllare attentamente i prezzi. A volte infatti – come accade per esempio per alcuni tipi di carne o di pesce – quello indicato si riferisce all’etto e non al chilo. Con il risultato che una volta in cassa ti ritroverai con uno scontrino molto più caro di quanto pensassi.

Inoltre, non sempre quella che sembra una buona offerta lo è davvero. Spesso a portata di occhi sono collocati i prodotti che il supermercato cerca di “spingere”, ovvero di vendere, facendo credere che sia un affare. Ma ti basterà spostare un po’ la vista, generalmente negli scaffali più bassi, per accorgerti che lo stesso prodotto ma di un marchio diverso costa molto meno. Quindi, occhio ai prezzi.

I trucchi per non spendere troppo

Allo stesso modo in cui hai stilato una lista, cerca di stabilire un budget di spesa. Magari lascia la carta di credito a casa e portati dei contanti, in modo da essere sicuro di non poter sforare il limite che ti sei prefissato, qualunque esso sia. Questo è un ottimo consiglio.

Infine, acquista solo quello di cui hai veramente bisogno. Quando ti trovi davanti quella che ti sembra un’imperdibile offerta, per esempio un 3×2, o un formato famiglia, chiediti se ti serve davvero tutto quel prodotto e se lo consumerai in tempi brevi. Il più delle volte stai acquistando più del necessario e stai sprecando cibo, e soldi. Se segui questi consigli la prossima volta che andrai a fare la spesa ti accorgerai che sarà tutto più facile.