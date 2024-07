Se ne hai piene le scatole di auto e inquinamento devi organizzare un viaggio qui | In questo paese hanno abolito tutti i veicoli, si va solo a piedi

Se non vuoi più guidare la tua automobile fai le valigie e parti per questo paese, qui le vetture sono completamente bandite.



Per molti di coloro che ci stanno leggendo fare a meno della propria automobile è letteralmente impensabile. Eppure ci sarebbe un paese in cui non si circola con l’automobile, insomma ci sono persone in grado di fare a meno delle vetture.

Ormai utilizziamo l’auto talmente spesso che per noi pensare a una vita senza di lei diventa impossibile. Nonostante nelle grandi città ci sia maggiore traffico proprio chi abita in tali posti avrebbe maggiori possibilità di fare a meno della macchina e concedersi di spostarsi con i mezzi pubblici.

Città come Milano, Roma, Torino sono ben collegate dai mezzi come autobus e metropolitane, a tale punto che non sono pochi coloro che decidono di andare a lavoro senza automobile. Sicuramente una scelta che migliorerebbe lo stato dell’aria che respiriamo, rendendo la nostra salute migliore.

Nonostante ciò purtroppo, ci sono ancora moltissimi italiani che proprio non riescono a fare a meno di mettersi alla guida anche per piccoli spostamenti. Ma c’è un paese della nostra penisola che avrebbe invertito la tendenza, qui le auto non si utilizzano.

Il paese dove le auto non esistono

Potrebbe sembrare incredibile ma realmente è così, in questo paese le automobili non esistono affatto. Un comune con un’altitudine di 1815 metri, che è stato inserito nel Consorsio dell perle delle Alpi. Lo si raggiunge in funivia, a piedi o in biciclette.

Si tratta di Chamois in Valle D’Aosta. Una sola ora di cammino per raggiungerlo, partendo da Corgnolaz di La Magdeline. Quella che si percorre è una strada veramente bellissima e panoramica, per raggiungere un luogo che sembra essere quasi incantato, oseremmo dire magico, caratterizzato da una mobilità che sembra essere veramente fuori dal tempo se consideriamo ciò a cui siamo abituati oggi.

Una vita alternativa

Qui il tempo sembra essersi fermato. Se lo si vuole raggiungere in funivia, si sorvolano pareti di roccia e si resta sospesi a 250 metri dal suolo, ma ad attendere uno spettacolo senza tempo, che non è stato intaccato dalle automobili. Silenzio e tranquillità qui la fanno da padrone, dove il traffico non c’è.

A completare la bellezza del posto un laghetto con un’area pic nic. Si tratta del Lago di Lod.