Farsi la doccia durante un temporale: perché è una pratica sconsigliata degli esperti | Appena scoprirai il motivo non lo farai più

Hai mai pensato a cosa potrebbe succedere se ti fai la doccia mentre fuori c’è un temporale? La risposta degli esperti ti lascerà senza parole.

Secondo alcune stime sembra che ogni anno nel mondo più di 20mila persone vengono uccise da un fulmine. E quasi lo stesso numero rimane ferito.

Tutti sappiamo come comportarci in caso un temporale dovesse sorprenderci mentre siamo all’esterno. Allontanarsi da mari, laghi e fiumi, cercare riparo, tenersi bassi e lontani dagli alberi.

Nel caso fossimo in auto, questa dovrebbe fornire un rifugio sicuro in quanto le gomme sono isolanti. Ma solo se teniamo i finestrini chiusi. Nella nostra casa invece ci sentiamo tutti al sicuro, tanto che qualcuno approfitta per farsi un bel bagno rilassante, magari proprio mentre va via la luce per poter sfruttare il lume di candela.

Ma questa è una buona idea? Farsi la doccia – o il bagno – mentre fuori imperversa un temporale con tanto di tuoni e fulmini, è saggio? La verità ti sorprenderà.

Farsi la doccia durante un temporale: è la cosa giusta da fare?

Spesso facciamo le cose senza pensarci, o senza renderci conto delle conseguenze, che magari non conosciamo. Come fare la doccia mentre fuori si abbatte un temporale. Essendo un’azione del tutto naturale e che fa parte della nostra quotidianità, non gli diamo peso. Ma gli esperti mattono in guardia.

Per esempio su Esquire spiegano: “Durante i temporali è pericoloso farsi la doccia, lavare i piatti e farsi il bagno. Questo perché i fulmini funzionano in un certo modo: se un fulmine colpisse la tua casa l’elettricità seguirebbe il percorso di minor resistenza al suolo“. Ovvero le tubature dell’acqua.

Cosa potrebbe succedere

Ad approfondire l’argomento ci pensa anche James Rawling, docente di fisica presso la Nottingham Trent University, in un articolo pubblicato su The Conversation, che riporta Focus: “Se un fulmine colpisce una casa, può viaggiare facilmente attraverso l’impianto idraulico di un edificio dato che i tubi di metallo e l’acqua (il rischio è minore con quelli di plastica) sono conduttori elettrici per eccellenza. E proprio nella la doccia del nostro bagno ci sono entrambi i materiali”.

Molto meglio evitare quindi di toccare l’acqua, anche se siamo al sicuro nella nostra casa. Anzi, sottolinea Rawling “La regola generale è che quando sentiamo un tuono in lontananza, anche se non piove ancora, significa che il temporale è abbastanza vicino da poter rischiare di essere raggiunti da un fulmine (i fulmini si possono scatenare fino a 16 chilometri di distanza dalla tempesta madre). Ecco perché sarebbe più prudente tornare sotto la doccia mezz’ora dopo aver sentito il tuono dell’ultimo fulmine”.