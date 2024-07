Codice 7500: è proprio quello che nessuno vorrebbe mai ascoltare quando è su un aereo | Spera che non ti capiti mai

Se c’è un codice che nessuno vorrebbe ascoltare in aereo questo è proprio il 7500, ecco cosa succede quando viene lanciato.

Ad oggi viaggiare in aereo è sicuramente molto più sicuro di quanto lo fosse in passato. Ovviamente non sono in pochi coloro che non amano viaggiare con questo mezzo di trasporto, ovvero credono che esso sia poco sicuro. La realtà dei fatti è che essendo cambiate le modalità con cui ieri vengono costruiti e utilizzati, oggi viaggiare in aereo è veramente tra i metodi più sicuri che si possono utilizzare.

Saranno in molti a pensare che si prende l’aereo solo per andare in vacanza, in realtà ci sono persone che lo utilizzano in maniera quasi quotidiana per viaggiare per lavoro. Questo è il motivo per cui si pone tanta attenzione sulla sua sicurezza.

I piloti e il personale di volo per comunicare tra di loro utilizzano dei codici, che permettono anche di non allarmare i passeggeri nel caso in cui ci siano dei problemi.

Le comunicazioni che il personale dell’aereo si dà attraverso dei codici permette di mantenere l’efficienza in volo, quindi intervenire nel caso in cui fosse possibile. Ovviamente le hostess, i comandanti e gli Stewart sono tutti pronti ad affrontare qualsiasi evenienza. Questo è possibile grazie a una preparazione specifica.

Le parole segrete utilizzate all’interno dell’aereo

Con ogni probabilità, da questo momento in poi quando viaggerai in aereo farai molta più attenzione a ciò che si dicono coloro che sono al suo interno. Tra i codici più importanti cioè quello che viene chiamato “Codice Bravo”, che va ad attivarsi in situazioni di particolare criticità in cui occorre una risposta immediata da parte del personale.

Altro codice utilizzato è quello Adam, adottato in seguito a un tragico caso di scomparsa infantile e che viene utilizzato nel caso in cui i bambini siano in pericolo all’interno di un luogo pubblico come appunto l’aeroporto.

Ma cosa significa il codice 7500?

Ma torniamo adesso al nostro codice 7500. All’interno dell’ambito areonautico ci sono alcuni segnali e codici che permettono appunto al personale di comunicare tra di loro. I codici numerici permettono a tutti i componenti del personale dell’aereo di capire cosa sta succedendo in maniera veloce e semplice, senza allarmare nessuno.

In particolare il codice 7500 viene utilizzato nel caso in cui vi sia un dirottamento dell’aereo per via di una serie di attività protocolli di sicurezza internazionali o di eventi critici che ne obbligano un passaggio diverso. Quindi si rivela un codice molto più importante di quello che si potesse pensare.