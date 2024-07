Le 3 volte in cui non devi per nessuna ragione al mondo lavarti i denti | È ciò che più vorresti fare in quel momento ma fa malissimo

Sappiamo quando lavare i denti durante la giornata. Ma ci sono 3 occasioni in cui non dovresti proprio farlo, anche se vorresti.

Sin da piccoli ci insegnano che la salute dentale è essenziale per mantenere un sorriso splendente, e con alcuni accorgimenti possiamo renderlo tale.

Passare lo spazzolino almeno due volte al giorno è la regola, ovvero mattino e sera. E anche l’uso di collutorio e filo interdentale dovrebbero fare parte di questa routine quotidiana.

Solitamente la mattina ci alziamo, facciamo colazione e poi corriamo in bagno a lavarci i denti per poi iniziare la giornata. Qualcuno lava i denti anche dopo pranzo, e l’altro momento comune a molti è dopo cena, prima di andare a letto.

Ti stupirà sapere che almeno una di queste abitudini è sbagliata, e che ci sono anche altre 2 occasioni in cui vorresti farlo ma sarebbe meglio di no.

Lavarsi i denti, quando è sbagliato farlo

Se è vero che lavarsi i dento almeno due volte al giorno è la regola, alcune volte è meglio non farlo, anche se sarebbe l’unica cosa che vorresti. Dopo aver vomitato, per esempio. Quante volte ti è capitato di prendere in mano spazzolino e dentifricio per togliere quell’orribile sapore dalla bocca? Sbagliatissimo. Il vomito è composto da succhi gastrici, che dovendo lavorare e distruggere in un certo senso il cibo che mangiamo, sono estremamente acidi. Spazzolando i denti non faresti altro che strofinarli con questo acido, danneggiando lo smalto. Meglio semplicemente risciacquare con acqua fresca.

Altro momento in cui non devi lavare i denti è dopo aver mangiato dolci. Sebbene sappiamo che gli zuccheri non sono molto amici dei denti, ci pensa la saliva a neutralizzarli, o meglio gli enzimi contenuti in essa. Invece strofinando faremmo esattamente quello che abbiamo detto più sopra: finiremmo per strofinare sui denti le sostanze acide della saliva. Anche qui, sciacqua semplicemente e attendi almeno un’ora prima di passare il dentifricio. Stesso discorso vale per il caffè.

E soprattutto mai in questo momento

A dare questi importanti consigli è anche Francesca Cavaleri, chimica farmaceutica molto attiva sui social. E sottolinea l’errore che tutti commettiamo: lavare i denti dopo aver fatto colazione. Sbagliato. Anche questa abitudine è dannosa per lo smalto poiché, spiega, al mattino appena ci svegliamo abbiamo la bocca piena di batteri che sarebbe meglio eliminare prima di fare colazione.

E anche in questo caso, meglio attendere almeno mezz’ora prima di ricorrere a spazzolino, dentifricio e collutorio. Lo avresti mai immaginato?